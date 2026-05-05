Historias con marca: esta noche a las 22 con los dueños de Rómoli

Este martes a las 22 se viene otro episodio de Historias con Marca, el programa de El Nueve Streams con emprendedores y referentes de la economía de Mendoza. Esta vez será el turno de Gilberto José Rómoli y Gilberto Francisco Rómoli de la reconocida tienda de artículos para niños quienes compartirán su historia con más de 70 años de trabajo familiar.

Este martes a las 22 se viene otro capítulo de Historias con Marca el programa multiplataforma del El 9 Televida conducido por Elena Alonso y que en esta oportunidad tendrá como invitados a Gilberto José Rómoli y Gilberto Francisco Rómoli, las caras detrás de la reconocida y tradicional tienda mendocina de artículos para niños. Podrás ver el estreno este martes 5 de mayo a las 22 y luego On Demand desde ELNUEVE.COM.

La historia de Rómoli refleja más de 70 años de trayectoria en Mendoza, marcada por el trabajo familiar, la adaptación a los cambios tecnológicos y el compromiso con la calidad. En una entrevista íntima, sus referentes cuentan cómo lograron sostener y modernizar la marca, superar кризis como la pandemia y proyectarse hacia el futuro sin perder su esencia.

Historias con Marca: una charla con los protagonistas de Mendoza