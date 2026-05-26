Historias con marca: esta noche a las 22 con la familia de cardiólogos Wolff

Este martes a las 22 se viene otro episodio de Historias con Marca, el programa de El Nueve Streams con emprendedores y referentes de la economía de Mendoza. Esta vez será el turno de David y Sebastián Wolff del reconocido instituto cardiológico Wolff.
Este martes a las 22 se viene otro capítulo de Historias con Marca el programa multiplataforma del El 9 Televida conducido por Elena Alonso y que en esta oportunidad tendrá como invitados a David y Sebastián Wolff, los reconocidos dueños del instituto cardiológico Wolff. Podrás ver el estreno este martes 26 de mayo a las 22 y luego On Demand desde ELNUEVE.COM.
Historias con Marca: una charla con los protagonistas de Mendoza
En Historias con Marca, los protagonistas compartirán sus comienzos, los miedos, los fracasos convertidos en aprendizaje y los logros que marcaron sus vidas. El formato, pensado como una charla distendida y sin guion rígido, se apoya en material de archivo y cámaras de estudio para lograr una conversación sincera y cercana.
Un contenido multiplataforma
El contenido se despliega en todo el ecosistema de Canal 9. La entrevista completa se podrá ver en streaming, se amplificará con reels en redes sociales y tendrá un resumen en televisión abierta. Además, cada episodio contará con una nota periodística en ELNUEVE.COM, reforzando la presencia digital y el alcance multiplataforma.
Historias con Marca es una invitación a conocer el alma detrás de las empresas emblemáticas de Mendoza, un espacio donde la emoción, la cultura y la innovación se encuentran para dejar huella en la audiencia