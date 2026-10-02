Zonda: suspenden las clases presenciales en toda la provincia durante la tarde de este viernes 2 de octubre

La medida alcanza a todos los establecimientos educativos de Mendoza y rige para los turnos tarde, vespertino y nocturno. Las actividades se realizarán de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec por el alerta amarilla por viento Zonda.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que se suspenden las clases presenciales durante los turnos tarde, vespertino y nocturno en todos los establecimientos educativos de la provincia. Las actividades se desarrollarán de manera virtual.

La medida se tomó de manera preventiva debido al alerta amarilla por viento Zonda que mantiene el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y en función de los pronósticos meteorológicos y las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza.

Según informó la DGE, este viernes 2 de octubre no habrá asistencia a las escuelas durante los turnos tarde, vespertino y nocturno en toda la provincia.

Las instituciones educativas deberán continuar con las actividades de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec, de acuerdo con los protocolos que fueron comunicados previamente.

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¿Qué dice la Alerta Amarilla por viento Zonda del SMN?

La Alerta Amarilla señala que el viento Zonda afectará a la provincia con velocidades entre 30 y 40 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

¿A qué hora se daría el fenómeno?

El fenómeno se daría durante la tarde y noche de este viernes.

¿Cómo estará este viernes 02-10-2026?

Este viernes estará este algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y el llano. Tormentas hacia la noche en el sudeste provincial. Nevadas en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 9°C