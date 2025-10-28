Yildiz ya debería haber aprendido a no confiar en Doğan, pero bueno… así viene la cosa en Pasión Prohibida

Ahora que Doğan regresó de la cárcel la dinámica de la vida de Yildiz cambia. Y ojalá ella cambiara en su forma de ver al padre de su hija y no confiara tanto en él, porque mirá lo que le va a hacer pasar en Pasión Prohibida.

Ahora que Doğan salió de prisión y cumplió su sentencia la realidad de Yildiz se ve bastante alterada por dos hechos puntuales: el empresario quiere compartir, si es que no es quedarse con la tenencia plena de la hija que tienen en común y lo segundo, es que buscará vengarse de Yildiz por haberlo denunciado ante la justicia por asesinar a Çağatay. Mirá lo que va a pasar ahora en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

La hija de Yildiz se pone enferma con fiebre debido a una reacción alérgica y el trabajador de Doğan la lleva a un médico. Yildiz no da crédito a lo que está pasando, pero lo único que quiere es que su hija se ponga bien.

Cuando el empresario llega al lugar luego de enterarse de lo que está pasando, acusa a su exmujer de no saber cuidar de su hija. Él le pregunta por qué han ido a ese médico y ella le explica que tenía mucho miedo y que Murat se lo había recomendado porque lo conocía.

Cuando Yildiz se lo cuenta todo a Doğan, él le dice: “No te creo”, llaman a Murat para comprobar que lo que estaba diciendo es verdad y él lo niega todo. Su versión es que Yildiz ha dicho que siempre acuden a ese centro.

El empresario no cree nada de Yildiz después de todo lo sucedido y no se da cuenta de que es una trampa para dejarla mal ideada por la que ahora aparentemente es su prometida y su mano derecha.

No te quedés afuera de todo lo que se viene en Pasión Prohibida. La serie turca cuyo nombre original es Yasak Elma, empieza a caminar sus últimas semanas al aire de El 9 Televida y la historia comenzará a mostrar un lado, hasta ahora, completamente desconocido.