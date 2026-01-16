Yildiz no se rinde: Ahora quiere enganchar a Engin y Julia en Pasión Prohibida

La exmujer de Doğan no se rinde a la primera, a Yildiz se le ha ocurrido juntar a Julia y a Engin para quitarse a la mujer de encima. ¿Lo conseguirá? Mirá todo lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida, transita sus últimas semanas y con ello llegan los grandes reacomodos de cara a la final. Por lo que los cambios en el guión y las historias particulares que la componen comienzan a desandar modificaciones. Como lo que se verá con Yildiz, Julia, Doğan, Zeynep, Engin, Kumru y Selim.

A ojos de Doğan, Julia es una persona sin problemas, poco conflictiva, que le apoya incondicionalmente en todo. En principio, su papel había sido creíble, pero Yildiz sigue sin confiar en ella.

Las cosas para la joven Yilmaz no se están poniendo fáciles y eso no le gusta nada. Teniendo en cuenta que ella quiere recuperar su vida, Julia es un estorbo en su relación con Doğan, así que hará todo lo posible por eliminarla por completo.

Con las pilas cargadas y decidida a recuperar a su familia, Yildiz ha preparado una cena en la que ha pretendido juntar a la amiga de Doğan con Engin. Él sigue casado con Zeynep, pero pronto se divorciarán.

En la cena, Yildiz ha compartido claramente sus intenciones, algo que no ha gustado mucho a ninguno de los presentes en la mesa. Para ella, era una idea extraordinaria con la que se quitaría a su enemiga de una.

Por ahora, Julia está demostrando ser una buena mujer, pero… ¿Será así realmente o es un papel para conseguir la confianza de Doğan? No te pierdas cómo sigue la novela de las tardes, Yasak Elma, en El 9 Televida.