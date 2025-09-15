Yildiz, entre la espada y la pared en Pasión Prohibida, mirá por qué

De repente Yildiz se encuentra entre Çağatay y Doğan, no precisamente por ella así lo buscara sino porque así se dieron las cosas. Pero este nuevo panorama plantea un posible cambio de escenario en Pasión Prohibida. ¿Qué sucederá en la novela de las tardes de El 9 Televida?

Nada hacía suponer que Yildiz terminaría como botín de guerra entre Doğan y Çağatay, sobre todo por cómo se dieron los acontecimientos en Pasión Prohibida, pero así están las cosas. Ahora la mujer se encuentra frente a una decisión que lo puede cambiar todo en la novela turca de las tardes de El 9 Televida, ¿qué decidirá? Para saberlo, te invitamos a seguir leyendo.

Después de un partido de fútbol de padres en el nuevo colegio de Halit Can, Çağatay se ha quedado totalmente roto de dolor, reflexionando sobre sus malas decisiones. El empresario se dio cuenta de que lo que más desea en la vida es estar con su hijo y con Yildiz, lamentando haber roto su familia. Sin duda, el haber sido infiel con Kumru le ha pasado factura de manera devastadora.

Al entrar al vestuario, Yildiz le ha preguntado qué le ocurre, preocupada por él. Sin dar rodeos, Çağatay ha confesado que quiere formar una familia con ellos. Mientras hablaba, tomó la mano de Yildiz y cogió a su hijo en brazos, pidiéndole una segunda oportunidad para reconciliarse.

Hace poco más de un año, Çağatay y Yildiz se casaron por amor, pero la aventura del empresario con Kumru rompió su familia y su confianza para siempre.

Ahora, Yildiz lleva semanas casada con Doğan y, aunque se siente confundida, comienza a pensar que tiene posibilidades de enamorarse de él. ¿Qué decisión tomará? ¿Podrá perdonar y volver a confiar en él, o decidirá seguir adelante con su nueva vida junto a Doğan?

La vida le ofrece dos caminos, muy distintos a elegir. ¿Qué hará la rubia protagonista de Pasión Prohibida? Para saberlo, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.