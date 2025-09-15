Yeşim no lo sabe, pero se cavó su propia fosa… La Traición se va a poner muy picante

La Traición

Por un reloj, Yeşim quedó en evidencia frente a Tarık. Ahora intenta arreglar las cosas pero lo que no sabe es que está confiando en la persona equivocada. La Traición se viene con todo.

Macarena Gonzalez

Finalmente, Yeşim quedó expuesta frente a Tarık, y el hombre reaccionó de la peor manera quitándole a su hija. Sin embargo, lo más grave de esto no radica en lo que está sucediendo ahora, sino en los detalles que ya se ven de lo que va a pasar en La Traición. Andá tomando nota de todo lo que va a pasar en la novela de las siestas de El 9 Televida.

Luego del episodio del reloj, Tarık se lleva a Öykü para darle una lección a Yeşim. Sin embargo, consciente de que Öykü está profundamente afectada y angustiada por la situación, Tarık comienza a dudar sobre si mantener a su hija alejada de su madre o no.

Con tal de recuperar a su hija Yeşim va hasta la casa de Güzide a pedir disculpas por todo lo que ha ocasionado, los destrozos de la casa, el robo del reloj y el hecho de involucrarse con un hombre casado. Pero no recibe buenas respuestas de parte de la abogada y sus hijos.

Para peor, la mujer está confiando ciegamente en su vecina. Y de hecho ella ahora tiene en su poder un video, en donde primero se ve a Yeşim llorando desconsoladamente luego de que Tarık se llevara por la fuerza a Öykü y la alejara de su madre. Pero en el mismo video, luego sale como si nada hubiera pasado y de hecho allí habla de su actuación conmovedora en ese primer material.  Este detalle, para nada menor, lo podría llegar a utilizar en su contra la mujer.

