Yeşim no lo sabe, pero se cavó su propia fosa… La Traición se va a poner muy picante

Por un reloj, Yeşim quedó en evidencia frente a Tarık. Ahora intenta arreglar las cosas pero lo que no sabe es que está confiando en la persona equivocada. La Traición se viene con todo.

Finalmente, Yeşim quedó expuesta frente a Tarık, y el hombre reaccionó de la peor manera quitándole a su hija. Sin embargo, lo más grave de esto no radica en lo que está sucediendo ahora, sino en los detalles que ya se ven de lo que va a pasar en La Traición. Andá tomando nota de todo lo que va a pasar en la novela de las siestas de El 9 Televida.

Luego del episodio del reloj, Tarık se lleva a Öykü para darle una lección a Yeşim. Sin embargo, consciente de que Öykü está profundamente afectada y angustiada por la situación, Tarık comienza a dudar sobre si mantener a su hija alejada de su madre o no.

Con tal de recuperar a su hija Yeşim va hasta la casa de Güzide a pedir disculpas por todo lo que ha ocasionado, los destrozos de la casa, el robo del reloj y el hecho de involucrarse con un hombre casado. Pero no recibe buenas respuestas de parte de la abogada y sus hijos.

Para peor, la mujer está confiando ciegamente en su vecina. Y de hecho ella ahora tiene en su poder un video, en donde primero se ve a Yeşim llorando desconsoladamente luego de que Tarık se llevara por la fuerza a Öykü y la alejara de su madre. Pero en el mismo video, luego sale como si nada hubiera pasado y de hecho allí habla de su actuación conmovedora en ese primer material. Este detalle, para nada menor, lo podría llegar a utilizar en su contra la mujer.

No te vamos a anticipar nada más sobre esto. Sólo te invitamos a seguir de cerca la historia que te atrapa cada siesta en El 9 Televida, La Traición.