Yanina Zilli se ganó el auto 0km en Gran Hermano y emocionó a todos con su historia familiar

Tras una larguísima e intensa jornada que había quedado en pausa el martes, este miércoles por la noche se definió el espectacular desafío por el auto 0km por la pantalla de El 9 Televida.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus noches más vibrantes, emotivas y felices desde que comenzó el certamen. Tras una larguísima e intensa jornada que había quedado en pausa el martes, este miércoles por la noche se definió el espectacular desafío por el auto 0 km por la pantalla de El 9 Televida. En un final para el infarto y cabeza a cabeza, Yanina Zilli se consagró como la flamante dueña del vehículo tras acertar la combinación ganadora con la llave número 119.

El desenlace mantuvo en vilo a todo el país. Al comenzar la gala de este miércoles, Santiago del Moro les anunció a los diez participantes habilitados —Luana Fernández, Franco Zunino, Gladys “La Bomba” Tucumana, Jennifer “Pincoya” Torres, Juan “Juanicar” Caruso, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Titi Tcherkaski, Emanuel Di Gioia y la propia Yanina— que la llave ganadora ya estaba en la primera ronda de intentos. Uno a uno pasaron a probar suerte frente al cofre central sin éxito, hasta que la definición quedó reducida a un duelo final entre la exvedette y Zunino.

Invitada por el conductor a dar el paso definitivo, Yanina probó la llave 119, el cofre cedió y la locura fue total. “¡Es mío! Gracias, Santi, y gracias a la producción”, gritó desencajada de felicidad mientras sus compañeros la abrazaban y la subían en andas al auto para que diera sus primeros bocinazos en el patio.

Una madre ahorrativa y el reto de su hijo: “Mamá, vos no podés andar con ese auto”

Más allá de la adrenalina del juego, el premio cobró un significado profundamente emotivo para Zilli, quien reveló ante las cámaras la tierna interna familiar que mantenía con sus hijos antes de ingresar al reality.

“Yo soy ahorrativa. Tengo un auto lindo, pero mi hijo Santino me decía siempre: ‘Mamá, vos no podés andar con ese auto’. Yo prefería no gastar en uno nuevo para priorizar otros gastos, como viajar a Miami a visitar a mi hija Ornella que vive en el exterior”, confesó la actriz con los ojos vidriosos.

Fiel a su estilo divertido y espontáneo, la participante aprovechó la oportunidad para mandarle un gracioso mensaje a su hijo desde el asiento del conductor: “¡Santino, ya voy a tener un auto automático! Yo venía con los cambios manuales… primera, segunda, de reversa, mami, todo”, lanzó entre risas, haciendo referencia al famoso tema musical.

Un casting como cualquier persona y el orgullo de Santiago del Moro

Durante la consagración, Santiago del Moro se tomó unos minutos para destacar y reivindicar el camino que hizo la exvedette para ingresar a esta edición especial del formato: “Ella se anotó al casting como cualquier persona, armó su video, lo puso en las redes y lo mandó. Y hoy tiene este premio espectacular”.

Al respecto, Yanina recordó que el video de audición lo grabó renegando y discutiendo a la distancia con su hija: “Le dije a Ornella: ‘Quiero entrar a Gran Hermano’.’ Y me ayudó desde Miami. Me peleaba porque me decía ‘no, así no lo hago más, déjame’, cosas de hija. Lo mandé como una más, pensando que por ahí me llamaban o por ahí no. Y miren esto”, reflexionó conmovida.

Con este triunfo histórico, Yanina Zilli inscribe su nombre junto al de grandes ganadores del desafío como Maximiliano Giudici, Zoe Bogach y Ulises Apóstolo, demostrando que su decisión de priorizar los viajes familiares por sobre el consumo inmediato tuvo la recompensa más inesperada y merecida.