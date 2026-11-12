¿Y ahora qué pasó? un nuevo escándalo sacudió la grabación de PH: Podemos hablar

Un nuevo escándalo sacudió las grabaciones de PH: Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff que podés disfrutar por la pantalla de El 9 Televida. Esta vez, el protagonista fue Hernán Coronel, líder de Mala Fama y actual participante de MasterChef Celebrity, quien protagonizó una acalorada discusión con su pareja, Berenice Lucrecia, en pleno estudio.

La tensión detrás de cámaras volvió a adueñarse del estudio de PH: Podemos Hablar. Apenas semanas después del resonante cruce entre Santiago Maratea y La China Ansa, la grabación del próximo programa sumó un capítulo inesperado cuando Hernán Coronel, reconocido popularmente como Mala Fama, quedó en el centro de una fuerte escena familiar frente a todos los invitados y el equipo técnico.

La frase sobre su exmujer y el intento de irrupción en el estudio

Según revelaron en el ciclo Intrusos, el detonante ocurrió durante el clásico segmento del “punto de encuentro”, cuando Andy Kusnetzoff invitó a los famosos a pasar al frente para hablar sobre el amor. En ese momento, el cantante deslizó que fue su exmujer —madre de sus tres hijos mayores— quien le enseñó a sentir ese afecto por primera vez.

Lo que el músico no calculó fue la presencia en el estudio de Berenice Lucrecia, su pareja desde 2016, tarotista y madre de su hija menor nacida hace pocos meses. Al escuchar sus declaraciones, la mujer reaccionó de inmediato e intentó meterse en plena grabación para frenarlo, aunque el mánager de Coronel logró detenerla a tiempo antes de que saliera al aire.

Discusión en el corte y pedido de edición antes del sábado

Aunque no llegó a interrumpir las cámaras, el malestar estalló apenas se anunció el primer corte técnico. “Discutieron Hernán y su mujer ahí en el estudio. Estaban todos presentes, todos lo escucharon”, aseguraron testigos del episodio. Frente a la repercusión, el entorno del artista habría solicitado a la producción que el polémico fragmento sea eliminado antes de la emisión de este sábado.

Mientras el representante del cantante intentó minimizar el episodio asegurando que “está todo bien”, la producción del ciclo define por estas horas el corte final del programa. Más allá de las interpretaciones sobre si Coronel se refería al amor vinculado a su primera paternidad, el escándalo ya quedó instalado en la previa de una nueva emisión de PH que promete dar que hablar en El 9 Televida.