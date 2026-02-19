Wanda Nara rompió el silencio en MasterChef Celebrity y confirmó el motivo detrás de los detectives que siguieron a Maxi López

La conductora de certamen culinario de las noches de El 9 Televida confesó que utilizó ese peculiar servicio durante su estancia en Europa cuando todavía estaba casada con Maxi López.

Durante una noche de misterio en MasterChef Celebrity del miércoles en El 9 Televida, la conductora sacó a la luz una vieja anécdota de su vida en Italia. Entre risas y confesiones, Wanda reveló cómo contrató a una investigadora privada para seguir a su exmarido en Sicilia y por qué una Ferrari terminó arruinando toda la operación.

La temática de la noche en MasterChef Celebrity giraba en torno a los detectives, lo que sirvió de excusa perfecta para que Wanda Nara lanzara una pregunta picante a su exesposo, Maxi López. Ante la consulta de si alguna vez había necesitado contratar un investigador, el exfutbolista respondió con una rapidez que dejó a todos mudos: “No, vos contrataste”. Esa frase abrió la puerta para que la mediática relatara una de sus historias más insólitas de su etapa en Italia.

Según detalló la conductora, cuando vivían en Sicilia —época en la que López era delantero del Catania—, ella decidió contratar un servicio de vigilancia para confirmar sospechas de infidelidad. Sin embargo, el plan maestro falló debido a una cuestión de potencia automotriz. “El detective nunca podía alcanzarlo porque iba en un Fiat 500 y él en una Ferrari”, explicó Wanda entre risas, dejando en claro que la velocidad del jugador superó cualquier intento de espionaje.

Esta no es la primera vez que la empresaria menciona el tema. Años atrás, recordó que compartía este servicio con la esposa de otro jugador y que incluso tenía a la investigadora, una señora llamada Dorothy, viviendo en su propia casa. La mujer utilizaba diversos disfraces y cambios de ropa para pasar desapercibida, pero el plan se desmoronó cuando Maxi López comenzó a sospechar y decidió cambiar de vehículo para despistar a sus seguidores.

A pesar de que la operación “le salió carísima”, Wanda Nara admitió que gracias a las discretas maniobras de Dorothy logró enterarse de situaciones que desconocía, como el constante asedio de fans en los entrenamientos. Hoy, con los conflictos del pasado ya transformados en anécdotas televisivas, la conductora se permite bromear sobre sus días de espía en la Serie A, demostrando que, en su vida, la realidad siempre supera a la ficción.

