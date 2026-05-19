Wanda Nara ganó el Martín Fierro a Mejor Conductora, habló de su leucemia y descolocó a Iván de Pineda

La conductora de MasterChef Celebrity se consagró en una de las ternas más difíciles de la noche, rompió en llanto con un discurso histórico sobre su salud y, fiel a su estilo disruptivo, protagonizó el momento más descontracturado de la alfombra roja, mirá.

La 54.ª edición de los Premios Martín Fierro 2026 tuvo una dueña indiscutida, y esa fue Wanda Nara. La conductora de MasterChef Celebrity, el éxito de las noches de El 9 Televida en 2025 y 2026, se consagró en una de las ternas más difíciles de la noche, rompió en llanto con un discurso histórico sobre su salud y, fiel a su estilo disruptivo, protagonizó el momento más descontracturado de la alfombra roja.

Acompañada en su mesa por su madre, Nora Colosimo, y sus hijas menores, Francesca e Isabella Icardi, la empresaria y animadora se llevó todas las miradas en una velada donde el formato de Telefe también se alzó con la estatuilla a Mejor Reality.

El cruce en la alfombra roja que dejó mudo a Iván de Pineda

Antes de ingresar al salón principal del Hotel Hilton, la presencia de Wanda Nara en la alfombra roja generó revuelo por un accesorio totalmente inesperado: llevaba consigo una pequeña filmadora de mano antigua.

Intrigado por el dispositivo, Iván de Pineda le consultó en vivo: “¿Me podés contar qué estás haciendo con esto?”. Mientras la China Ansa arriesgaba que se trataba de un documental, la conductora explicó: “Estoy haciendo el backstage. Telefe es mi familia y me quiero llevar el recuerdo personal conmigo”. Sin embargo, la confesión que dejó sin palabras a los conductores llegó cuando le preguntaron qué había filmado hasta el momento: “Es muy íntimo… Fui al baño y llevé la camarita”, lanzó entre risas, descolocando por completo la elegante transmisión.

Un discurso histórico: “Soy una mujer que tiene leucemia”

El momento cúlmine de la noche se dio cuando Santiago del Moro abrió el sobre de la terna Mejor Labor en Conducción Femenina. En una categoría pesadísima que compartía con figuras de la talla de Moria Casán, Verónica Lozano, Mariana Fabbiani, Pamela David, Karina Mazzocco y Georgina Barbarossa, el nombre de Wanda Nara fue el ganador.

La conductora subió al escenario envuelta en lágrimas tras fundirse en un fuerte abrazo con sus hijas y su madre, y sorprendió a todos al hablar con total crudeza y por primera vez en una entrega de premios sobre su salud. “Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas”, afirmó con la voz quebrada, defendiendo su decisión de continuar su tratamiento y criar a sus hijos en Argentina.

Esfuerzo, zapatillas rotas y el mensaje a las madres trabajadoras

Durante sus emotivas palabras de agradecimiento, Wanda Nara miró al pasado y reivindicó sus orígenes en los medios: “A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo. Yo desde acá quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas en mal estado, como dicen algunos periodistas, pero siempre soñé y siempre creí en mí”.

Además, le dedicó la estatuilla a las mujeres que intentan equilibrar el éxito laboral con la crianza de sus hijos: “Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos”. En el cierre, le agradeció a los directivos del canal por apostar por la industria nacional y tuvo un reconocimiento especial para Santiago del Moro por su generosidad al darle el visto bueno para heredar la conducción de MasterChef.

Acá podés revivir el momento completo.