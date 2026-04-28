Wanda Nara debuta como actriz de cine: ya empezó el rodaje de “¿Querés ser mi hijo?”

Este 28 de abril se confirmó oficialmente el inicio del rodaje de “¿Querés ser mi hijo?”, la comedia romántica que marca el debut absoluto de la conductora de MasterChef Celebrity como protagonista de una película.

El universo de Wanda Nara no conoce límites. Este 28 de abril se confirmó oficialmente el inicio del rodaje de “¿Querés ser mi hijo?”, la comedia romántica que marca el debut absoluto de la conductora de MasterChef Celebrity como protagonista de una película de ficción.

Acompañada por un elenco de lujo que incluye a Jean Pierre Noher, Charo López y el joven talento Agustín Bernasconi, Wanda se prepara para conquistar las salas de cine de todo el país.

¿De qué trata la película?

La historia es una adaptación argentina de un éxito mexicano. Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que, tras descubrir que su pareja le es infiel, vuelve a su departamento de soltera con el corazón destrozado.

Allí conoce a su vecino Javier (Agustín Bernasconi), un joven de 23 años. En un giro desesperado por conseguir un trabajo, Lucía le pide a Javier que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. Sin embargo, el plan se complica cuando, entre mentira y mentira, nace un inesperado romance que desafía los 20 años de diferencia entre ambos.

“Un esfuerzo enorme”: la palabra de Wanda

Desde el set de filmación en Montevideo, Wanda compartió su emoción por este nuevo desafío profesional:

“Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día. Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta acá. Hacer una película es un esfuerzo enorme y lo llevo adelante con muchísima pasión y responsabilidad”.

La dirección está a cargo de Hernán Guerschuny (Casi Feliz, Doble Discurso), un experto en el género que buscará explotar el carisma de Wanda en esta producción internacional de Zeppelin Studios y Telefe Studios.

Cuándo se estrena

El rodaje comenzó el pasado sábado 25 de abril y se llevará a cabo entre locaciones de Uruguay y Argentina. Si bien el trabajo recién empieza, la producción ya tiene la mira puesta en la cartelera: el estreno está planificado para finales de 2026.