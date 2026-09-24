Vuelve un fenómeno inolvidable: Doctor Milagro regresa a la pantalla de El 9 Televida

La pantalla chica vuelve a abrirle las puertas a una de las ficciones más queridas y premiadas de los últimos años. Se confirmó oficialmente que en breve se reestrenará Doctor Milagro en El 9 Televida, el éxito internacional que atrapó a millones con la conmovedora trayectoria del doctor Ali Vefa.

La televisión mendocina se reconfigura con el esperado retorno de uno de sus fenómenos más aclamados. En breve vuelve la conmovedora historia de Doctor Milagro a El 9 Televida. Protagonizada por Taner Ölmez en el papel de Ali Vefa, la célebre producción turca regresará con su mensaje de superación, amor y esperanza en el Hospital Berhayat de Estambul, impulsando además una reestructuración en la grilla de programación de las tardes de Mendoza.

Protagonizada magistralmente por el actor Taner Ölmez, la historia se sitúa en la prestigiosa unidad quirúrgica del Hospital Berhayat de Estambul. La rutina del centro médico se ve completamente alterada cuando Ali se incorpora como médico auxiliar de cirugía.

Superación, talento único y empatía en el Hospital Berhayat

El joven profesional presenta un trastorno del espectro autista asociado al síndrome de Savant (o síndrome del sabio). Si bien este cuadro le dificulta en un principio la comunicación fluida con sus compañeros y pacientes, sus extraordinarias capacidades diagnósticas y su habilidad para resolver casos considerados imposibles terminan derrumbando los prejuicios del equipo.

La ficción es la aclamada adaptación turca de la serie original surcoreana The Good Doctor —que también cuenta con recordadas versiones en Estados Unidos y Japón—. A lo largo de la trama, Ali no solo luchará día a día por cumplir su sueño profesional, sino que también encontrará en el hospital la familia que siempre anheló.

“Vuelve una historia conmovedora. Suceso en el mundo entero. Sus limitaciones no fueron una barrera para cumplir sus sueños. A veces, ser diferente puede marcar la diferencia”, destaca la presentación oficial que anunció su regreso.

Así se acomodan los horarios de la tarde

El desembarco de Doctor Milagro provocará ajustes estratégicos en la grilla de la tarde de El 9 Televida. En ese reordenamiento, se prevé que Historias de Corazón con Avenida Brasil corone la siesta de Mendoza para dejar espacio entre la historia de Nina y Jorgito y Cada Tarde, y así Alí y sus compañeros entren en las tardes mendocinas.

Con este esperado regreso, la programación de la tarde suma una propuesta imbatible repleta de emoción, superación y lecciones de vida para toda la familia.

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