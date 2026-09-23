Vuelve la pasión a la cocina: este lunes estrena MasterChef Celebrity por El 9 Televida

Las cocinas más famosas del mundo vuelven a encender sus hornallas para encandilar a las familias mendocinas. Este lunes a las 22:15 horas, la pantalla de El 9 Televida vestirá sus noches de gala con el gran estreno de una nueva temporada de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico que se transformó en un fenómeno absoluto de la televisión mundial.

La espera llegó a su fin y la pantalla de El 9 Televida se prepara para una noche de gala. Este lunes a las 22:15 horas desembarca una nueva y esperadísima temporada de MasterChef Celebrity, el formato culinario más visto del planeta. Con la conducción de Wanda Nara, la incorporación estelar de Maru Botana al jurado junto a Germán Martitegui y Damián Betular, y una nómina multitudinaria de figuras que incluye a Mike Amogorena, Luck Ra, Lizy Tagliani y Julieta Poggio, la competencia promete emociones, tensión y el nivel técnico más exigente desde el primer minuto.

Nuevamente con el carisma de Wanda Nara en la conducción, el ciclo reunirá a un grupo sumamente heterogéneo de personalidades destacadas del espectáculo, la música, el periodismo deportivo y el universo digital, quienes deberán someterse a complejas pruebas de presión, creatividad y velocidad culinaria.

Una nómina multitudinaria de estrellas confirmadas

Esta edición reunirá a un elenco repleto de figuras queridas por el público. Entre los aspirantes que buscarán quedarse con el delantal dorado y consagrarse como el gran cocinero de la temporada destacan referentes de la música y las redes como L-Gante, Luck Ra, Grego Rossello y Julieta Poggio; leyendas de la canción como Alejandro Lerner; y reconocidos conductores e íconos de la televisión como Lizy Tagliani, Karina Mazzocco, Edith Hermida, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Josefina “China” Ansa y Diego Ramos.

La lista de competidores se completa con nombres de altísimo perfil como los humoristas Campi, Pachu Peña y Sebastián Presta, las periodistas Morena Beltrán, Luciana Geuna y Paula Trápani, además de Hernán Coronel, Julieta Nair Calvo y Rocío Robles, entre otros participantes que se irán descubriendo plato a plato.

Exigencia al máximo: la llegada de Maru Botana al jurado

El verdadero filtro de la competencia estará a cargo de un estrado de nivel técnico impecable. A la mirada implacable y al rigor característico de Germán Martitegui y a la versatilidad de Damián Betular, esta temporada suma la incorporación estelar de Maru Botana.

Con su impronta enérgica, amplia experiencia gastronómica y devoluciones filosas, el renovado trío de jueces evaluará la técnica, el sabor y la templanza de los famosos en cada etapa. Entre desafíos sorpresa semanales, noches de beneficios y las imperdibles galas de eliminación, MasterChef Celebrity promete adueñarse del prime time con una puesta en escena de primer nivel.

No te pierdas el gran estreno de MasterChef Celebrity, este lunes a las 22:15 horas por la pantalla de El 9 Televida.