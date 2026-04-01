Vuelve la magia de los sabores caseros: Nico Bedorrou regresa con “Cocina de Bodegón” por El 9 Televida

Desde este sábado 4 de abril, a las 13:45 horas, El 9 Televida pone en pantalla la nueva temporada de “Cocina de Bodegón”, el ciclo conducido por el reconocido cocinero Nico Bedorrou.

Los amantes del buen comer y de las recetas con historia tienen una cita imperdible este fin de semana. Desde este sábado 4 de abril, a las 13:45 horas, El 9 Televida pone en pantalla la nueva temporada de “Cocina de Bodegón”, el ciclo conducido por el reconocido cocinero Nico Bedorrou.

En esta oportunidad, el viaje gastronómico nos traslada hasta La Consulta, más precisamente al emblemático restaurante “El Porvenir”. Desde allí, Nico desplegará todo su talento para recrear esos platos que definen nuestra identidad: preparaciones familiares, suculentas y, sobre todo, riquísimas, pensadas para todos los gustos y paladares.

Menús tradicionales y al alcance de todos

La propuesta de esta temporada se centra en platos caseros, económicos y fáciles de realizar en casa. Desde clásicos que nunca fallan como la polenta y los fideos caseros, hasta opciones más actuales como hamburguesas veggies, siempre con el toque distintivo y la calidez que caracteriza a Bedorrou.

Como adelanto para los más ansiosos, la receta del día se emitirá previamente dentro del programa Cada Día, fraccionada en tres partes, para que nadie se pierda ni un solo detalle del paso a paso antes del gran estreno del sábado.

No te pierdas el regreso de un clásico de la televisión mendocina: “Cocina de Bodegón”, este sábado a las 13:45 hs, solo por El 9 Televida.