¿Vuelve Daddy Yankee a la música? Un anuncio con un argentino desató una locura en las redes

La sesión #0/66 de Bizarrap junto a Daddy Yankee causa furor en las redes y se perfila como uno de los lanzamientos más explosivos e importantes del año para los amantes del género urbano.

El anuncio de la colaboración entre Bizarrap y Daddy Yankee, realizado este martes, desató una enorme expectativa en la escena de la música urbana, marcando el tan esperado regreso del legendario artista puertorriqueño después de su retiro de los escenarios.

La anticipada BZRP Music Session #0/66 verá la luz el miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 21:00 (hora de Argentina, Chile y Brasil) y promete ser uno de los lanzamientos más importantes del año. La noticia, compartida en las redes oficiales de ambos artistas, encendió el entusiasmo de sus fanáticos, que esperaban una nueva sesión desde hace casi once meses, tras la colaboración de Bizarrap con Luck Ra en la sesión #61.

El anuncio oficial se realizó mediante una publicación en la que compartieron una imagen enigmática con el número de la sesión, sin revelar más detalles. Poco después, Daddy Yankee confirmó su participación, despejando los rumores que circulaban entre los fanáticos. La sesión se estrenará en plataformas digitales y contará con horarios específicos para distintos países: 21:00 en Argentina, Chile y Brasil; 20:00 en Puerto Rico; 18:00 en México, Miami y Nueva York; 15:00 en Los Ángeles; y 02:00 del 6 de noviembre en España e Italia.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Millones de seguidores manifestaron su entusiasmo y sorpresa ante la unión de dos referentes del género. La publicación de Bizarrap desató una avalancha de comentarios y especulaciones, especialmente por los guiños y códigos que acompañaron el anuncio. Entre ellos, el productor escribió: “CÓDIGO 787. ALIAS EL CALENTÓN”, frase que también utilizó como ubicación, lo que alimentó las teorías sobre posibles referencias a futuros lanzamientos y colaboraciones. Además, la etiqueta a la cuenta @averigua.bien, utilizada previamente para promocionar la sesión con Luck Ra, reforzó la idea de que se esperan más estrenos antes de 2026.

El regreso de Daddy Yankee a un estudio de grabación representa un hecho singular, ya que el artista había anunciado su retiro en marzo de 2022 y lo concretó con una serie de conciertos en Puerto Rico entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2023. Desde entonces, el llamado “Rey del Reggaetón” lanzó temas con una nueva perspectiva, centrada en su fe y visión de vida, lo que llevó a muchos a pensar que su etapa como figura central del género había finalizado. Sin embargo, la colaboración con Bizarrap reaviva la expectativa de ver al Daddy Yankee que marcó a generaciones con éxitos como “Gasolina”, “Pose” y “Rompe”.