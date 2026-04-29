¿Vuelve Andrea del Boca a Gran Hermano? ¿Qué dijo su abogado?

Este miércoles, Juan Pablo Fioribello, abogado de Andrea del Boca, rompió el silencio en televisión y, aunque intentó ser cauteloso, un gesto suyo frente a cámara despejó todas las dudas.

Lo que parecía una despedida forzada por un accidente doméstico, está a punto de convertirse en el “operativo retorno” más esperado del año. Este miércoles, Juan Pablo Fioribello, abogado de Andrea del Boca, rompió el silencio en televisión y, aunque intentó ser cauteloso, un gesto suyo frente a cámara despejó todas las dudas: Andrea vuelve a la casa.

Un mensaje sin palabras pero contundente

Durante una entrevista con Sergio Lapegüe, Fioribello evitó las declaraciones ruidosas, pero utilizó una estrategia infalible: miró a cámara y, sin emitir sonido, moduló la palabra “Vuelve”. El gesto confirmó que las negociaciones con Telefe están cerradas y que solo falta un detalle clave para que la actriz cruce nuevamente la puerta dorada.

El parte médico: ¿Cómo está su salud?

Recordemos que Andrea debió abandonar el certamen tras una durísima caída en la cocina donde se golpeó la cara, lo que le provocó el desplazamiento de una paleta y lesiones en la raíz de un diente.

“La recuperación está avanzada, pero persisten las molestias. Ella quiere estar al cien por ciento estéticamente y de salud antes de entrar”, explicó el letrado. El alta odontológica es el último escalón que le falta para reencontrarse con sus compañeros.

No entra de visita: vuelve a jugar

Muchos especulaban con una entrada fugaz o una visita especial, pero Fioribello fue tajante: “Yo no creo que entre por un día, no”. La idea de la producción y de la actriz es que se reincorpore como participante estable para competir hasta el final.

Este regreso genera una enorme expectativa en Mendoza, ya que la convivencia con figuras tan fuertes como “La Bomba” Tucumana promete chispazos históricos en la pantalla de Canal 9 Televida.