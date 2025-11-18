Luego del accidente que lo mantuvo en terapia intensiva por 28 días y de enfrentar cirugías que lo dejaron al borde de la muerte, Thiago Medina “volvió a empezar de cero”, contó Daniela Celis. Mirá cómo son sus días y con que sueña el ex participante de Gran Hermano para su futuro.

Thiago Medina tiene motivos de sobra para celebrar este 2025, le ganó una gran batalla a la muerte. Luego de protagonizar un terrible accidente en su moto y de estar 28 días internado en terapia intensiva, el ex Gran Hermano ahora está volviendo “a empezar de cero”, reveló Daniela Celis, la madre de sus mellizas. Y en ese nuevo comienzo está como primordial recuperar el vínculo con sus hijas a quienes sorprendió con un regalo y un tierno posteo.

Esta vez la noticia de parte de Thiago Medina es de lo más dulce. Es que las gemelas Aimé y Laila recibieron una sorpresa súper especial por parte de su papá.

Todo se remonta al 21 de septiembre pasado, cuando Thiago se encontraba internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, producto de un fuerte choque que sufrió con su moto. Para él, ese día es muy especial porque, con la llegada de la primavera, disfruta de regalarles flores a sus seres queridos (como a Dani y a las bebés), algo que este año no pudo hacer, lógicamente.

A pesar de ello y del paso del tiempo, no se olvidó de que aún les debía un regalito a sus hijas. Así que, dos meses después, cumplió su promesa. De la nada y sin avisar, llegó a casa con dos ramos de flores amarillas, muy lindos, pomposos y con un perfume increíble. ¡Las nenas estaban tan contentas que no paraban de sonreír!

En el clip que compartió en Instagram, se observa a las niñas esperándolo ansiosas en el living de su casa, mientras de fondo suena la reconocida canción “Flores amarillas”, de Floricienta. La escena emocionó a los seguidores del joven, quienes rápidamente llenaron el posteo de mensajes de apoyo y ternura.“No pude estar para el día de la primavera, pero nunca más les voy a faltar. Y voy a estar para toda su vida. Las amo hijas”, escribió Thiago para sintetizar el mensaje de amor y apoyo incondicional a sus pequeñas.Días atrás, Medina también habló de su accidente y del proceso de rehabilitación que atraviesa. En diálogo con LAM, relató que continúa con estudios médicos, kinesiología y acompañamiento psicológico. Daniela Celis, mamá de las niñas, agregó que se trata de un proceso largo en el que el joven está volviendo “a empezar de cero”.De hecho, Pestañela confirmó que su deseo de inscribirse en Arquitectura está vigente y que se esfuerza día a día para volver a leer y escribir y así mejorar sus habilidades de estudio.