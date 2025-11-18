En el clip que compartió en Instagram, se observa a las niñas esperándolo ansiosas en el living de su casa, mientras de fondo suena la reconocida canción “Flores amarillas”, de Floricienta. La escena emocionó a los seguidores del joven, quienes rápidamente llenaron el posteo de mensajes de apoyo y ternura.“No pude estar para el día de la primavera, pero nunca más les voy a faltar. Y voy a estar para toda su vida. Las amo hijas”, escribió Thiago para sintetizar el mensaje de amor y apoyo incondicional a sus pequeñas.Días atrás, Medina también habló de su accidente y del proceso de rehabilitación que atraviesa. En diálogo con LAM, relató que continúa con estudios médicos, kinesiología y acompañamiento psicológico. Daniela Celis, mamá de las niñas, agregó que se trata de un proceso largo en el que el joven está volviendo “a empezar de cero”.De hecho, Pestañela confirmó que su deseo de inscribirse en Arquitectura está vigente y que se esfuerza día a día para volver a leer y escribir y así mejorar sus habilidades de estudio.