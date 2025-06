Viviana Canosa no se presentó a la audiencia contra Lizy Tagliani, ¿qué pasó?

La conductora de La Peña de Morfi debía encontrarse cara a cara con Viviana Canosa pero eso no sucedió. La denunciante no se presentó ante la justicia.

Se suponía que este jueves Lizy Tagliani y Viviana Canosa se volverían a cruzar en Comodoro Py. Es que luego de la acusación vertida por la periodista al aire de su programa y de la denuncia ante la justicia argentina ambas estaban citadas para declarar esta mañana, pero sólo se presentó la conductora de La Peña de Morfi. ¿Qué pasó? Acá te explicamos.

Esta vez la noticia fue la ausencia de Viviana Canosa. Es que a pesar de que estaba citada por la misma justicia a donde ella denunció a Lizy Tagliani, Canosa no se presentó a la audiencia.

En esta oportunidad, las partes debían presentarse en Lomas de Zamora donde la parte denunciante tenía la posibilidad de disculparse y dar marcha atrás. Sin embargo, según informó Paula Varela en Lape Club Social, “Viviana no se presentó a la audiencia, se presentó solamente su abogado Dragani en forma virtual. Lizy fue de forma presencial, se está tomando esto muy en serio”.

“Viviana no se quiso cruzar con Lizy y no se pidieron disculpas, se van a ofrecer más pruebas. ‘No hay motivos para retractarse cuándo te avala la verdad’, no hay acuerdo. Y, lejos de pedirle disculpas, ratifica lo expuesto”, siguió explicando.

Por su parte, Ángel de Brito reveló en su cuenta de Instagram: “Canosa hará su descargo a través del portal del sistema judicial. No sé retractó y continuará la querella (Lizy Tagliani) por calumnias e injurias”.

En esta parte, la humorista habría declarado: “Iremos a fondo con la querella porque mi honor es más grande que mi trabajo. Por eso estoy acá en la Justicia”.

¿Qué dijo Lizy Tagliani?

“Es un buen momento para que todo se aclare”, comenzó la comediante en A La Tarde y reveló qué es lo que espera: “Recibir las disculpas pertinentes y que se sane todo lo que tiene que ver con mi honor y la cantidad de mentiras que se han dicho”.