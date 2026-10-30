Vitamina D, el elixir tan deseado

Durante décadas, la relación entre la vitamina D y la salud humana se reducía exclusivamente al desarrollo y fortalecimiento de los huesos, vinculándola con la absorción intestinal del calcio y la prevención de enfermedades como el raquitismo o la osteoporosis. Sin embargo, la ciencia contemporánea ha demostrado que su campo de acción es infinitamente más amplio y fascinante. “Hoy se sabe que actúa como una hormona esteroidea presente en prácticamente todos los tejidos del organismo, cumpliendo un rol regulador crítico para el bienestar general”, destacó el médico cardiólogo Andrés Donadi.

Conocer sus bondades, entender cómo incorporarla y saber cuándo es necesario un apoyo farmacológico son pasos fundamentales para cuidar la salud de manera integral.

Un escudo protector para la hipertensión y el organismo

“Aunque su nombre remeta a una vitamina, su comportamiento biológico es el de una molécula mensajera que impacta de manera directa en múltiples sistema. El profesional destacó algunos de los aspectos más importantes:

Regulación de la presión arterial: Uno de los aportes más estudiados en los últimos años es su incidencia sobre el sistema cardiovascular. La vitamina D ayuda a modular la función endotelial (el revestimiento interno de los vasos sanguíneos) y participa en la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un mecanismo clave que controla la presión arterial. Niveles óptimos contribuyen a mantener la elasticidad arterial y reducen el riesgo de hipertensión.

Fortalecimiento del sistema inmune: Posee una potente acción inmunomoduladora, ayudando a que las defensas del cuerpo respondan de manera eficaz frente a infecciones virales y bacterianas, al tiempo que modula los procesos inflamatorios crónicos.

Metabolismo y energía: Interviene en la función muscular, la sensibilidad a la insulina, la salud cognitiva y el estado de ánimo, previniendo la fatiga crónica y los estados depresivos estacionales”.

La fuente original: el valor de tomar un ratito de sol

A diferencia de otros nutrientes que se obtienen casi exclusivamente a través de los alimentos, la vitamina D tiene una particularidad única: nuestro propio cuerpo puede sintetizarla gracias a la acción de la radiación ultravioleta B (UVB) sobre la piel.

“Para alcanzar niveles adecuados, no hace falta pasar horas expuestos bajo el sol de mediodía —una práctica desaconsejada por los dermatólogos debido al riesgo de daño cutáneo y cáncer de piel—. Bastan unos pocos minutos al día (entre 10 y 15 minutos, de tres a cuatro veces por semana), exponiendo brazos y piernas sin protector solar, en horarios seguros (temprano a la mañana o por la tarde). Este pequeño hábito diario activa la síntesis natural de manera eficiente”, argumentó Donadi.

-¿Cuándo es necesario suplementar y por qué el control profesional es clave?

“A pesar de la exposición solar y de fuentes alimentarias minoritarias (como pescados grasos y yema de huevo), la deficiencia de vitamina D se ha convertido en una auténtica epidemia silenciosa, impulsada por estilos de vida urbanos, el uso constante de protectores solares y el trabajo en espacios cerrados. Ante un déficit comprobado, la suplementación farmacológica se vuelve indispensable. Sin embargo, nunca debe iniciarse por cuenta propia ni bajo la modalidad de receta libre”.

Y sumó “la vitamina D es liposoluble, lo que significa que se almacena en el tejido adiposo del cuerpo. A diferencia de las vitaminas hidrosolubles (cuyo excedente se elimina por la orina), un consumo desmedido e indiscriminado de suplementos puede provocar hipervitaminosis D, una condición tóxica que genera acumulación excesiva de calcio en la sangre, daño renal y calcificación de los vasos sanguíneos”.

Por esta razón, el camino correcto exige realizar una consulta médica y un análisis de laboratorio específico (dosaje de 25-hidroxivitamina D). Solo un profesional de la salud está capacitado para interpretar los resultados, evaluar el estado metabólico general y prescribir la dosis exacta y personalizada que el organismo necesita, garantizando seguridad y eficacia en el tratamiento.

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