Video: Robbie Williams volvió a Argentina tras 20 años, “quemó” a Amalia Granata, se rindió ante Maradona y reafirmó el legado de Oasis

La espera de 20 años llegó a su fin y la ovación fue ensordecedora. Robbie Williams dio inicio a su seguidilla de tres conciertos en Buenos Aires en el marco de su gira mundial Britpop, ratificando por qué es uno de los performers más carismáticos e impredecibles de la historia de la música.

En el marco de su histórico regreso a la Argentina tras dos décadas de espera, Robbie Williams deslumbró al público con el primero de sus tres shows completamente agotados en el Movistar Arena. El rey del pop británico hizo delirar a los fanáticos con un espectáculo cargado de hits y momentos inolvidables: desde una desopilante broma sobre el recordado encuentro con Amalia Granata que “quemó” a la actual diputada, hasta su rendición ante el segundo gol de Diego Maradona a los ingleses en el Mundial ’86 y la confirmación, al igual que predijeron los hermanos Gallagher de Oasis, de que el público argentino es, sin lugar a dudas, el mejor del planeta entero.

Durante más de dos horas de show, el cantante de 52 años combinó un repertorio demoledor con su habitual humor ácido y momentos de interactividad que hicieron estallar de risa al estadio.

El desopilante chiste que “quemó” a Amalia Granata

Uno de los picos más virales de la noche ocurrió cuando el británico hizo una pausa para charlar cara a cara con la multitud. Mirando hacia la tribuna, lanzó una ocurrencia que desató una carcajada generalizada: “Realmente no debería compartir esto, pero acabo de ver a una fan con la que me acosté la última vez que estuve aquí. No es la que ustedes creen… No la reconocí porque tiene barba ahora. ¡Ahí está!”, exclamó entre risas señalando hacia la masa de espectadores.

En ese instante, las pantallas gigantes enfocaron el rostro de un fanático varón llamado Diego. “Eres un amante tan gentil… reconozco esos ojos en cualquier parte. ¡Qué bueno verte de nuevo, Diego!”, remató Williams con picardía.

La alusión “quemó” directamente a la actual diputada por Santa Fe, Amalia Granata, quien dos décadas atrás saltó a la fama tras pasar la noche con el cantante en el Hotel Faena. Casualmente, la legisladora se encontraba en ese mismo hotel porteño asistiendo al cumpleaños de una amiga abogada mientras se desarrollaba el concierto.

El golazo de Maradona a los ingleses y el legado de Oasis

Más allá de los chistes, la estrella británica tuvo un momento de profunda conexión con la idiosincrasia nacional al abordar la histórica rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra. Sin rodeos, Williams reconoció con admiración que el segundo gol de Diego Armando Maradona a la selección inglesa en el Mundial de México 1986 —el célebre “Gol del Siglo”— fue una obra de arte absoluta y el mejor gol en la historia de los mundiales.

Asimismo, repasando la era dorada de la música británica e interpretando himnos como “Wonderwall”, el artista se sumó a las históricas declaraciones que a lo largo de los años supieron inmortalizar a los hermanos Noel y Liam Gallagher de Oasis: la euforia, el pogo y la pasión inigualable del Movistar Arena le reconfirmaron que la fanaticada argentina no tiene punto de comparación a nivel global.

Con banderas, coros monumentales y una fiesta pop imparable, Robbie Williams cerró la primera de sus tres noches mágicas ratificando lo que ya era un secreto a voces: el público argentino es el mejor del planeta entero.