Video: Daniela de Lucía volvió a Gran Hermano y contó cómo le dijeron que su papá murió: “Fue la peor de las noticias”

Tras su breve salida de la casa por el fallecimiento de su padre, la participante de la “Generación Dorada” regresó al juego y rompió el silencio en el stream oficial. Entre lágrimas, detalló el impacto de recibir la noticia más temida y explicó por qué decidió volver a la competencia.

La presente edición de Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa sus días más sensibles. Lo que comenzó como un desafío de convivencia se transformó en una dura prueba de resiliencia para Daniela de Lucía. El pasado 25 de febrero, la jugadora debió abandonar el aislamiento de forma urgente tras la confirmación de la muerte de su padre, de 81 años. Sin embargo, en un movimiento que sorprendió a sus compañeros y al público de El 9 Televida, la participante decidió reingresar a la casa para cumplir con su objetivo.

Esta mañana, en una charla íntima y profundamente conmovedora a través del stream oficial, Daniela se sinceró sobre el momento exacto en que recibió el llamado de la producción. “Después del golpe de haber tenido la peor de las noticias que nadie quiere escuchar… esa noticia en que te llaman, mirás y decís ‘ya sé que algo malo pasó'”, relató con crudeza. La participante describió ese vacío total que sintió al día siguiente, donde la ausencia física de su padre se mezclaba con la incertidumbre sobre su futuro en el reality.

La participante explicó que, al despertarse al día siguiente de su salida, sintió un vacío total: “Me faltaba todo. Mi papá y esto (GH) que era un proyecto”. No obstante, fue esa misma intensidad con la que se vive el reality lo que la impulsó a volver.

A pesar del duelo, Daniela de Lucía aseguró que su regreso está motivado por una conexión espiritual y una promesa interna. “Siento que mi papá está conmigo, me acompaña acá. Volví jugando más fuerte que nunca porque sé que él así lo hubiera querido”, afirmó con una entereza que impactó a los seguidores del programa. Para la jugadora, el proyecto de Gran Hermano se convirtió en un refugio donde, asegura, siente la presencia de su padre en cada rincón, dándole la tranquilidad necesaria para continuar en la competencia más famosa del país.

Acá te dejamos el video del relato en donde Daniela cuenta cómo se enteró de todo.

