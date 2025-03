Video: Así se despidió Mert Ramazan Demir de “Amor a Cualquier Precio” en su último día como Ferit Korhan

Y finalmente el día llegó, este miércoles fue la última vez que Mert Ramazan Demir se visitó con la piel de Ferit Korhan en las escenas finales de “Amor a Cualquier Precio”. Fiel a su forma de ser, antes de dejar atrás por última vez el set que cobijó el amor de Seyran y Ferit por más de tres años, el actor salió a saludar al fandom que lo esperaba en la vereda opuesta a donde se ubica la mansión que se utilizó por tanto tiempo como casa de los Korhan. Mientras, las redes se llenaron de videos y fotos recordando los momentos #AfRam que el rodaje de “Yalı Çapkını” entregó a lo largo de estos años de filmación y que tanto extrañarán las fanáticas.

Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu con sus respectivos hashtags volvieron a coronarse, una semana más, como las celebridades más etiquetadas/mencionadas en X, y si bien esto sólo se ciñe a Turquía, el fenómeno #SeyFer #AfRam ya es de características globales.

Los nombres de los actores que desde 2022 encarnan a Seyran Şanlı Korhan y Ferit Korhan adquirieron fama internacional gracias a que ‘Yalı Çapkını’ es la serie más vendida al exterior en la historia de la televisión de Turquía. Con la novela en casi todas las cadenas de televisión del mundo, Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir se volvieron mundiales y con ellos se amplió, también, el universo fandom que los sigue y los apoya.

En retribución a ese amor incondicional del cual tanto Mert como Afra son conscientes, es que el actor que este miércoles finalizó su trabajo dándole vida a Ferit, salió caminando del set para saludar a las y los fanáticos que se apostaron detrás del portón de la mansión para acompañarlo en su último día en el set.

Si bien Mert ya no tiene más escenas, desde la producción de “Amor a Cualquier Precio” se confirmó que visitará el set el próximo sábado, cuando todos finalicen de filmar la novela y se sumará al festejo que está programado para ese día a última hora.

Mert says goodbye to his fans for the last time as he leaves the set… we’re going to miss you, golden boy 😎💙🧿🐑#MertRamazanDemir pic.twitter.com/pC41BFd9d3

— Mert Ramazan Demir World FC (@TeamMertRD) March 26, 2025