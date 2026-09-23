Vero Lozano se plantó firme y acorraló al acosador de Evangelina Anderson haciéndole una dura advertencia

La emisión de este martes 22 de septiembre de Cortá por Lozano se convirtió en escenario de un contundente descargo. En medio del debate por la situación que vivió Homero Pettinato en Olga, Verónica Lozano decidió tomar la palabra y frenar el aire para lanzar una letal advertencia dirigida al acosador de Evangelina Anderson.

Un tenso e inesperado momento se vivió este martes 22 de septiembre en Cortá por Lozano en la pantalla de El 9 Televida. Mientras debatían sobre el episodio que involucró a Homero Pettinato en el canal de streaming Olga, Verónica Lozano interrumpió la rutina de su programa para dirigirse directamente al acosador de Evangelina Anderson. Sin titubear, la conductora le advirtió que tienen identificada su cara y lo amenazó con escracharlo públicamente si vuelve a acercarse a la modelo. Además, reveló fechas clave sobre su futuro laboral y su desembarco en la cocina más famosa del país.

Aprovechando la cobertura del caso y las acciones legales que inició la modelo, la conductora miró fijamente a cámara y sorprendió tanto a su equipo de panelistas como a la audiencia con un ultimátum que incluía su nombre de pila.

“Ya sabemos quién sos, no te acerques nunca más”

Sin rodeos y visiblemente indignada por la situación de hostigamiento que padece la ex esposa de Martín Demichelis, Lozano fue categórica respecto a las consecuencias que afrontará el agresor: “Es importantísimo hacer la denuncia. En relación a la denuncia de Eva, esto lo voy a decir yo: ya sabemos quién sos, no te acerques nunca más porque si no mañana yo muestro tu foto acá, Fernando”, disparó la conductora sin filtro.

Lejos de suavizar su postura, Vero continuó acorralando al acosador en vivo: “Nunca más te acerques, nunca más escribas, ya perdiste el trabajo”, sentenció, dejando en claro que el sujeto ya había sufrido las primeras repercusiones laborales por sus actos.

Fechas confirmadas: MasterChef Junior y su llegada al streaming

Más allá del tenso momento, Lozano también se tomó unos minutos para brindar detalles sobre su ajustada agenda profesional y sus próximos proyectos en la televisión y el streaming.

La conductora confirmó que el próximo 3 de octubre comenzarán las grabaciones de MasterChef Junior Argentina, ciclo que saldrá al aire el 9 de octubre y cuya gran final se emitirá el 6 de febrero.

Asimismo, adelantó las negociaciones que mantiene para sumarse al canal de streaming Olga a partir de marzo del año que viene junto a Leo Montero, aclarando que la propuesta está avanzada y solo resta definir la logística de horarios entre un programa y otro.

Por lo pronto, seguí de cerca todo lo que pasa en Cortá Por Lozano, en la pantalla de El 9 Televida todas las tardes al término de Cada Tarde.