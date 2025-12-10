Verano y arañas en casa, todo lo que tenés que saber

La llegada del calor veraniego, trae consigo un incremento en la actividad de los arácnidos, que buscan refugio y alimento en el interior de los hogares. Conocé las causas de su aparición, e identificá cómo actuar de forma preventiva.

Con el aumento de las temperaturas estivales, se intensifica la vida silvestre, y esto incluye la presencia de arañas dentro de los domicilios. Este fenómeno es un ciclo natural impulsado por varios factores biológicos y ambientales. La migración de las arañas hacia el interior de las casas durante el calor responde principalmente a tres necesidades:

-Búsqueda de refugio: El calor extremo del verano impulsa a muchos insectos y arácnidos a buscar ambientes más frescos y con humedad constante, condiciones que encuentran en sótanos, grietas y detrás de muebles.

-Reproducción: La actividad reproductiva de muchas especies se maximiza en verano. Las hembras buscan lugares seguros y tranquilos para depositar sus sacos de huevos, lo que a menudo las lleva a rincones oscuros y protegidos dentro de las estructuras.

-Fuente de alimento: El calor también provoca que su principal fuente de alimento (otros insectos como moscas y mosquitos) prolifere, atrayendo a las arañas predadoras a las zonas donde estos insectos abundan, como las ventanas y cocinas.

Según precisó el doctor Sergio Saracco (médico toxicologo) “hay muchas especies, pero la de mayor interés médico dada en Argentina, y particularmente en regiones como Mendoza, son dos especies cuya picadura puede requerir atención médica inmediata (aunque rara vez son agresivas y solo muerden si se sienten amenazadas o aplastadas).

Una es la araña de los rincones (Loxosceles laeta): Es pequeña y como su nombre lo indica, se esconde en rincones oscuros, grietas, detrás de cuadros, roperos, y en acumulaciones de ropa o zapatos que han permanecido sin moverse por mucho tiempo. De allí la importancia de mantener limpio todo, y revisar zapatos o prendas a la hora de vestirnos.

Viuda Negra (Latrodectus mactans): Típicamente negra y brillante, de cuerpo globoso y patas largas. Las hembras suelen presentar una marca de color rojo intenso o anaranjado en forma de reloj de arena en el abdomen. Prefiere los lugares de poca circulación, como galpones, leñeros, depósitos, detrás de muebles de jardín y cerca del suelo”.

Medidas de prevención y cuidados domésticos

La mejor estrategia contra la presencia de arañas es la prevención y la modificación de su hábitat.

Aseo y desorden: Evitar la acumulación de objetos, cajas o ropa amontonada. Las arañas aman el desorden estático. Aspirar y limpiar periódicamente detrás de los muebles y cuadros.

Evitar la acumulación de objetos, cajas o ropa amontonada. Las arañas aman el desorden estático. Aspirar y limpiar periódicamente detrás de los muebles y cuadros. Sellado de accesos: Sellar todas las grietas, fisuras en paredes y techos, y los agujeros alrededor de cañerías. Las mallas metálicas en ventanas y puertas son esenciales.

Sellar todas las grietas, fisuras en paredes y techos, y los agujeros alrededor de cañerías. Las mallas metálicas en ventanas y puertas son esenciales. Sacudir la ropa: Antes de vestirse o usar zapatos que hayan estado guardados (especialmente en verano), sacudirlos vigorosamente para desalojar cualquier arácnido que pueda haberse refugiado en su interior.

Antes de vestirse o usar zapatos que hayan estado guardados (especialmente en verano), sacudirlos vigorosamente para desalojar cualquier arácnido que pueda haberse refugiado en su interior. Controlar la humedad: Reparar cualquier fuga de agua o humedad en sótanos o bajo mesadas, ya que la humedad atrae a las arañas y a sus presas.

Reparar cualquier fuga de agua o humedad en sótanos o bajo mesadas, ya que la humedad atrae a las arañas y a sus presas. Jardín y exterior: Mantener el pasto corto, la maleza controlada y las pilas de madera (leña) alejadas de la estructura principal de la casa.

“Ante la sospecha de una picadura de riesgo, es fundamental mantener la calma y buscar atención médica inmediata, llevando consigo, si es posible, el ejemplar de la araña para facilitar su identificación. Con un manejo adecuado del entorno, es posible disfrutar de un verano fresco y libre de riesgos”, concluyó Saracco.

