Venganza al límite en Pasión Prohibida: el plan mortal de Julia y el contraataque de Ender

La tensión estalla en las tardes de El 9 Televida. Mientras Julia intenta asesinar a Handan usando su mayor debilidad, Ender aprovecha un evento público para humillar a su aliada frente a toda la prensa.

Las tardes de El 9 Televida están al rojo vivo con los giros inesperados de Pasión Prohibida. Los televidentes mendocinos fueron testigos de cómo la ambición y el rencor pueden llevar a los personajes a extremos aterradores. Julia, consumida por el odio tras el fracaso de su primer plan —que terminó con la trágica muerte de Engin—, ha decidido ir por todo contra Handan, la madre de Kumru.

En una maniobra macabra, Julia atrajo a Handan a su granja con la excusa de hablar sobre Selim. Fue allí donde reveló un secreto impactante: el médico es, en realidad, su hermano. Pero la confesión fue solo el prólogo de un intento de asesinato. Sabiendo que Handan padece una alergia mortal, el cómplice de Julia irrumpió con una caja llena de abejas, dejando a la mujer en una situación desesperada y rogando por su vida en un escenario de puro terror.

Sin embargo, el caos no terminó ahí. En paralelo, el acto en honor al fallecido Engin se convirtió en el escenario de un escándalo sin precedentes. Ender, siempre un paso adelante en el arte de la traición, decidió romper su alianza con Julia. Aunque ambas se habían unido para separar a Doğan de Yildiz, la hermana de Caner decidió que era el momento de dejar a su socia en ridículo frente a la alta sociedad y los medios de comunicación.

Ante la mirada atónita de los invitados, Ender acusó públicamente a Julia de negligencia grave, asegurando que su barco infectó las aguas y destruyó el ecosistema marino. El ataque dejó a Julia sin palabras y rodeada de periodistas, hasta que un enfurecido Selim intervino para detener el asedio. Mientras tanto, un gesto inesperado de Doğan hacia Yildiz ha vuelto a encender las alarmas: ¿será esta la prueba definitiva para una reconciliación? En las siestas de Mendoza, nada está dicho hasta el último minuto.

Seguí de cerca cada avance de esta novela turca de las tardes de El 9 Televida.