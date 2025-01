Unido sea el fandom turco y las similitudes entre ‘Amor a Cualquier Precio’ y ‘Eda y Serkan’

Las similitudes entre ‘Amor a Cualquier Precio’ y ‘Eda y Serkan’ son más que las diferencias: parejas reales que, además, utilizan una fórmula llena de escenas muy parecidas que parece ser infalible para alcanzar el éxito.

Hay una regla del deporte que dice “equipo que funciona, no se toca”. Y al parecer, esta frase aplica a las novelas turcas también, no por la dupla de protagonistas pero sí por otras coincidencias. Las similitudes en algunas escenas y tópicos entre ‘Yalı Çapkını’, acá conocida como ‘Amor a Cualquier Precio’ y ‘Sen Çal Kapımı’ – o como se llamó en Canal 9 Televida, ‘Eda y Serkan ¿será que es amor?’– no pasa desapercibida para el entrenado ojo del fandom #HanKer, #EdSer y #AfraM o #SeyFer.

El fenómeno de los productos turcos comenzó hace más de una década en Canal 9 Televida, sin embargo el éxito que alcanzó ‘Sen Çal Kapımı’, mundialmente conocida como ‘Love is in the air‘ superó todas las expectativas. La química que sus protagonistas desprendían traspasó la pantalla y catapultó a la novela a nivel internacional.

Algo similar se vive con ‘Yalı Çapkını’ que en Latinoamérica toma el nombre de ‘Golden Boy’ y cuyos actores principales son la pieza clave de los números de rating y de las métricas de la notas que se publican al respecto. Sin embargo, el hecho de que Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, sean pareja en la vida real, tal cual como sucedió en su momento con Hande Erçel y Kerem Bürsin, no es el único recurso al que han apelado.

Aún sin compartir guionistas ni directores ambos productos audiovisuales tienen muchas similitudes en cuanto a las escenas, las formas y la interacción entre sus personajes centrales: Eda Yildiz y Serkan Bolat, por un lado; y Ferith Korhan y Seyran Korhan, por el otro.

Para que veas a qué nos referimos acá te dejamos las capturas de las escenas para que seas vos misma quien saque conclusiones.

En la primera imagen Serkan le corre el cabello a Eda, mientras que en la segunda imagen Ferit le toca el pelo a Seyran mientras buscando acercase a ella.

En una nota que elnueve.com publicó en su momento analizamos el comportamiento del personaje de ‘Sen Çal Kapimi’, dentro de su obsesión, Serkan ama el olor de su amor, Eda. Y cada vez que puede así lo manifiesta. De hecho, una de las escenas más sensuales de la serie se centra en el momento en que el personaje al que Kerem Bürsin le puso el cuerpo, le pide permiso a su compañera, Hande Erçel, para acercarse a ella para olerla, “porque extrañaba tu aroma”.

Y como se puede apreciar a continuación, se ve que Ferit tiene la misma obsesión que Serkan… No puede controlarse y busca tocarle el pelo a Seyran.

Otras de las clásicas escenas que el fandom #HanKer recuerda muy bien es la que compartieron Eda y Serkan en el gimnasio. Pues, hace unos capítulos atrás, el fandom #SeyFer vivió lo mismo con los Korhan entrenando juntos y jugando una partida de ping-pong.

Será esta la fórmula del éxito de ‘Yalı Çapkını’ en Canal 9 Televida y en todas las plataformas y sitios que han comprado la serie. ¿Será que el hecho de que los actores sean pareja en la vida real le aporta ese extra que hace que nadie se pueda resistir? ¿Vos qué pensás? ¿Qué es lo que te gusta de ‘Amor a Cualquier Precio’?

Mientras respondés a todo esto, dejá que la historia de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir te conquiste, todas las noches en Canal 9 Televida.