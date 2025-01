De hacerse cargo de sus emociones no hablemos: Ferit y su orgulloso accionar lo separan de Seyran en ‘Amor a Cualquier Precio’

Ferit no puede más de amor, y de celos. Pero en lugar de aceptarlos y hacerse cargo, no. Se enoja. Lo que no ve es que esto complica todo en ‘Amor a Cualquier Precio’ y el fandom ya no puede más. Mirá lo que se viene en Canal 9 Televida.

Ferit es el típico niño ricachón que siempre tuvo lo que quiso, pero ahora lo que quiere no lo tiene. Ni siquiera puede aceptar que lo que quiere es a Seyran. Se ha enamorado de su esposa, sin embargo lo que más le cuesta entender es que ella puede no quererlo, está en su derecho. Pero, ¿cómo alguien no va a quererlo? Y allí el ego y el orgullo empiezan a jugarle en contra porque en su afán por conseguir que su amor lo mire y ceda ante su ternura, actúa sin inteligencia emocional alejando cada vez más a la chica. En este embrollo amoroso es que anda ‘Amor a Cualquier Precio’ en Canal 9 Televida. Y al fandom #SeyFer tememos contarle que lo que se viene es áspero… porque ninguno de los dos parece dar el brazo a torcer. Ferit y Seyran han protagonizado una fuerte discusión que los ha separado más que nunca. Cegado por los celos de pensar que Seyran estuvo con Yusuf, Ferit decide salir a divertirse para intentar olvidar el amor que lo carcome por su esposa. Con tan mala suerte que Pelin cae al mismo lugar y protagoniza una escena con dos mujeres más que Ferit conoce. Ante el alboroto, un paparazzo toma imágenes del joven con las mujeres. Ninguna de las cuales es su esposa. Ahora, Ferit no sabe cómo solucionar el problema para que su abuelo no se entere de nada. La familia entera ha intentado ocultar la situación, pero el periodista ha amenazado con publicar las fotos en los periódicos. Ferit piensa que si Seyran habla con el periodista, convenciéndole de que son un matrimonio feliz y de que ella ha sido totalmente consciente de lo que ha estado pasando, él los dejará tranquilos y no publicará las fotos. Pero la manera en la que borda a su esposa para pedirle ayuda lo expone más a él que a ella, dejando al descubierto su incapacidad de manejo de las emociones. Seyran se muestra reacia a ayudarlo y allí estalla todo. Reproches, amenazas y celos entre mezclados. Con inmenso dolor la chica se queda callada ante una fuerte intimidación que lanza su marido. ¿Será este el fin de la pareja que hace suspirar a los mendocinos todas las noches? Para averiguar qué sucede no te pierdas el episodio de este miércoles a la noche en Canal 9 Televida.