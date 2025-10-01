Una pelea entre suegro y yerno acaba de la peor manera en Pasión Prohibida

La novela turca de las tardes de El 9 Televida, Pasión Prohibida empieza a desandar los capítulos que darán cierre a esta historia que ha tenido todos los condimentos. Y fiel a su estilo, hasta el último minuto, no te dará respiro. Mirá lo que se viene.

Macarena Gonzalez

La historia que Yildiz y Ender empezaron a escribir en El 9 Televida allá por mediados de 2024 está empezando a transitar las últimas semanas al aire. Y fiel al estilo de Pasión Prohibida, en donde todo puede suceder y de la manera más inesperada que existe, estas últimas semanas tendrán un sabor sí de especial, empezando por lo que le sucederá a Doğan. Mirá lo que va a pasar.

Ahora que Kumru está en pareja con Ekin, el asérrimo enemigo de Doğan, la cosa está re mil caldeada. A tal punto se encrespa todo que suegro y yerno tienen una pelea que termina de la peor manera.

Doğan Ekin protagonizan una tensa discusión en mitad de la cena familiar en la que Kumru pretendía presentar a su nuevo novio. La nueva pareja ha terminado abandonando la mansión de malas maneras y dejando  al empresario realmente enojado.

Doğan no puede quedarse de brazos cruzados y se manda a casa de Ekin después de que su hija y él se marchasen de su casa. El empresario pregunta por Kumru, pero su novio le aclara que no está ahí e intenta echarlo a la fuerza de su apartamento.

“Que no se te pase por la cabeza casarte con mi hija”, advierte Doğan Ekin dándole un empujón. El hijo de Sami Önder responde con una agresividad todavía mayor y los dos se enzarzan en una fuerte pelea al grito de “te mataré”.

En uno de los golpes que Ekin le proporciona a Doğan, el empresario cae sobre unas escaleras y recibe un fuerte golpe en la cabeza. ¡El padre de Kumru se queda inconsciente y lleno de sangre en el suelo! ¿Estará muerto? Para saber cómo sigue esto, o cómo termina… no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.