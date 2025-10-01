Una pelea entre suegro y yerno acaba de la peor manera en Pasión Prohibida

La novela turca de las tardes de El 9 Televida, Pasión Prohibida empieza a desandar los capítulos que darán cierre a esta historia que ha tenido todos los condimentos. Y fiel a su estilo, hasta el último minuto, no te dará respiro. Mirá lo que se viene.

La historia que Yildiz y Ender empezaron a escribir en El 9 Televida allá por mediados de 2024 está empezando a transitar las últimas semanas al aire. Y fiel al estilo de Pasión Prohibida, en donde todo puede suceder y de la manera más inesperada que existe, estas últimas semanas tendrán un sabor sí de especial, empezando por lo que le sucederá a Doğan. Mirá lo que va a pasar.

Ahora que Kumru está en pareja con Ekin, el asérrimo enemigo de Doğan, la cosa está re mil caldeada. A tal punto se encrespa todo que suegro y yerno tienen una pelea que termina de la peor manera.

Doğan y Ekin protagonizan una tensa discusión en mitad de la cena familiar en la que Kumru pretendía presentar a su nuevo novio. La nueva pareja ha terminado abandonando la mansión de malas maneras y dejando al empresario realmente enojado.

Doğan no puede quedarse de brazos cruzados y se manda a casa de Ekin después de que su hija y él se marchasen de su casa. El empresario pregunta por Kumru, pero su novio le aclara que no está ahí e intenta echarlo a la fuerza de su apartamento.

“Que no se te pase por la cabeza casarte con mi hija”, advierte Doğan a Ekin dándole un empujón. El hijo de Sami Önder responde con una agresividad todavía mayor y los dos se enzarzan en una fuerte pelea al grito de “te mataré”.

En uno de los golpes que Ekin le proporciona a Doğan, el empresario cae sobre unas escaleras y recibe un fuerte golpe en la cabeza. ¡El padre de Kumru se queda inconsciente y lleno de sangre en el suelo! ¿Estará muerto? Para saber cómo sigue esto, o cómo termina… no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.