¿Una nueva polémica en puerta? Maxi López volvió a MasterChef Celebrity y se supo a dónde duerme

El exfutbolista volvió al país luego de haberse ausentado unos días del reality para viajar a ver su mujer que está embarazada en Suiza y se supo a dónde se hospeda. En la emisión de este martes de MasterChef Celebrity un intercambio entre López y Wanda los llevó a los momentos que compartieron casados.

Desde el primer instante en que se confirmó que Maxi López participaría de MasterChef Celebrity, programa que conduce Wanda Nara, su exesposa, las especulaciones sobre la información que saldría de esta interacción fueron un condimento muy atractivo para la audiencia. Y este martes empezó a dar frutos cuando con un desafío de cocina comenzó el cruce verbal que develó información de cuando estaban casados. Y eso no fue todo. A raíz de una información que llegó a la prensa porteña se supo a dónde se está hospedando el padre de los 3 hijos varones de Wanda y la data generó gran sorpresa.

Este martes se conoció la noticia del regreso de Maxi López a la Argentina y por ende a MasterChef Celebrity, el éxito de las noches de El 9 Televida. Y fue, justamente allí, en medio de un desafío que incluía milanesas que el exfutbolista le contó a su exmujer que así como las estaba preparando era como le gustaban a sus hijos. Ante esto, la rubia no tardó en comentar que él aprendió a cocinar durante estos años, porque a ella no le cocinaba así.

“Salíamos a comer… sin los chicos salíamos bastante, después con los chicos un poquito menos”, afirmó López. A lo que Wanda indagó al consultarle a dónde iban a comer, si eran bodegones, pero su exmarido aclaró: “No, me sacabas a los más caros, olvidate”.

Rápidamente, Wanda le preguntó: “¿La cuenta más cara que pagaste conmigo?” Tras dudarlo, Maxi expresó: “No sé si comprarte ropa o llevarte a comer. Nada era económico… viste como sos. Comías bien, ¿o no?” A lo que la conductora confesó: “Sí, comía bien, siempre comía bien”.

Pero en medio de todas las expectativas respecto a su desempeño, uno de los detalles que más llamó la atención sobre la estadía del ex de Wanda Nara es dónde duerme.

La que vino a traer un poco de luz en ese tema tan hermético fue Mami Jacky, la vecina de Wanda Nara, que vive en el Chateau Libertador. “He visto ahí una nueva cabeza rubia por los ascensores”, reveló la mujer.

“¿Para qué va a estar pagando extra un hotel? Hay que ahorrar en los tipos que corren”, dijo la vecina de Wanda mientras los periodistas le preguntaban si donde vive Maxi es uno de los seis departamentos que tiene la mediática posee en el Chateau.

Lo que hay que recordar es que esos departamentos pertenecen a Mauro Icardi y a Wanda Nara. ¿Qué pasará ahora con esta información en Turquía?