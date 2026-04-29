Una llamada inesperada y el plan secreto de Bahar para salvar a Evren, lo que se viene en El 9 Televida

La protagonista se enfrentará a sus heridas más dolorosas, sintiendo que a veces, por intentar ser la heroína de todos, termina siendo un “extra” en su propia vida.

El episodio de este miércoles comenzará con una Bahar sumergida en una profunda reflexión. Entre el sueño y la vigilia, la protagonista se enfrentará a sus heridas más dolorosas, sintiendo que a veces, por intentar ser la heroína de todos, termina siendo un “extra” en su propia vida. Sin embargo, ese estado de soledad se romperá de la manera menos pensada. Así se viene el tanque turco de las noches de El 9 Televida.

El milagro telefónico

Mientras descansa, Bahar recibirá una llamada que, al principio, decidirá ignorar por creer que es un error. Pero una corazonada la hará reaccionar: del otro lado del teléfono se encontrará una cirujana de gran prestigio, la única persona capaz de ayudar a Evren con su delicada situación de salud.

La doctora le confirmará la mejor noticia: la esperará en apenas dos horas en su hotel para evaluar el caso de Evren y decidir si es posible operarlo. Es la oportunidad que Bahar tanto anhelaba y no la dejará pasar.

Una cita a ciegas con el destino

Sin revelar los detalles para no generar falsas expectativas, Bahar llamará a Evren y le pedirá que se presente en el lugar de inmediato. “Ve allí y confía en mí. Es importante”, le dirá con firmeza.

Evren, a pesar de las tensiones y los silencios que han marcado sus últimos encuentros, aceptará la propuesta sin hacer preguntas. El encuentro entre el médico y la especialista podría cambiar el rumbo de su carrera y de su vida para siempre. ¿Será este el comienzo de su recuperación o aparecerán nuevos obstáculos en el camino?

Descubrilo esta noche, al término de Noticiero 9, por El 9 Televida.