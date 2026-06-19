Una cena feroz, acusaciones cruzadas y dos salvados de la placa de eliminación, así fue el jueves en Gran Hermano

Los siete nominados de la semana 17 se sacaron chispas en una velada colmada de pases de factura, reproches por el cuerpo y acusaciones de xenofobia. Tras la tensión, Santiago del Moro anunció quiénes salieron de la zona de riesgo por decisión del público.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada, el reality que es furor en la pantalla de El 9 Televida, vivió una de sus jornadas más feroces y escandalosas en lo que va de la competencia. Los siete participantes que se encontraban inicialmente en placa protagonizaron una sanguinaria cena de nominados que hizo temblar las paredes del reality. Sin embargo, la máxima tensión de la noche llegó minutos más tarde, cuando el conductor Santiago del Moro se conectó en vivo con la casa para revelar qué dos jugadores habían sido los más votados por el público para ser salvados, modificando el escenario de cara a la gala de eliminación.

Cruce de reproches, expulsiones y acusaciones en la cena de nominados

La tradicional cena de los jueves, que reúne a los nominados antes de la votación definitiva, se convirtió en un campo de batalla donde los participantes debieron revelar a quién deseaban ver fuera del juego. Los dardos no tardaron en aparecer cuando Catalina “Titi” Tcherkaski pidió la salida de la participante venezolana y aprovechó el espacio para reflotar un viejo y doloroso comentario que Solange “Sol” Abraham había hecho sobre su cuerpo tiempo atrás.

Lejos de calmarse las aguas, el clima empeoró cuando Emanuel Di Gioia se convirtió en el blanco de durísimas críticas por parte de Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello y la propia Solange “Sol” Abraham. Durante la discusión, la jugadora venezolana volvió a poner sobre la mesa la acusación de “xenofobia” dentro de la convivencia. El mecánico no se quedó callado y le respondió con dureza a Solange “Sol” Abraham, recordándole de manera picante que ella ya “se había ido de la casa”, en una clara alusión a la expulsión que sufrió semanas atrás antes de reingresar al certamen.

Festejos, enojos y la placa definitiva de cinco nombres

Luego de que los participantes se sacaran chispas frente a las cámaras, Santiago del Moro abrió el sobre que contenía la decisión de la audiencia en esta placa negativa. Para sorpresa de muchos y alivio de sus respectivos grupos, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia consiguieron los votos necesarios para bajar de la placa, asegurando su permanencia por una semana más en la competencia de Gran Hermano 2026.

La salvación desató festejos desaforados, pero también sembró nuevos focos de conflicto en el living: Mariela Prieto se enfrentó en una fuerte discusión con Cinzia Francischiello, mientras que Yipio protagonizó otro tenso cruce con Solange “Sol” Abraham.

Con la salida de Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia, la cuenta regresiva comenzó para los cinco jugadores que no lograron convencer al público y quedaron en riesgo absoluto. La placa definitiva que se resolverá en la gala de eliminación quedó integrada por:

Solange “Sol” Abraham

Catalina “Titi” Tcherkaski

Steffany “Campanita” Pereira

Cinzia Francischiello

Manuel “Manu” Ibero

El destino de los nominados está en manos de los espectadores. El próximo lunes, uno de ellos deberá abandonar la casa más famosa del país para siempre. Seguí de cerca todo, por El 9 Televida.