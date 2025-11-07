¿Una baja más en MasterChef Celebrity? una serie de historias en Instagram despertaron dudas sobre una continuidad

Nuevos rumores de renuncia asoman en MasterChef Celebrity. Primero Valentina Cervantes, ¿y ahora? Acá toda la data de lo que pasó en el reality de El 9 Televida.

A la posible salida de Valentina Cervantes ahora se sumó un nuevo rumor de salida de MasterChef Celebrity. Mirá lo que pasó en el reality de El 9 Televida desde que se emitió la gala del día jueves a la noche.

En las últimas horas, Eugenia Tobal quedó envuelta en rumores que apuntan que renunció a MasterChef Celebrity. Según reveló Ángel de Brito en LAM, habría una renuncia “sorpresiva” dentro del reality culinario, protagonizada por “una mujer, muy querida, con futuro promisorio en el certamen”. Todos los indicios apuntaron a la actriz y conductora, quien se habría mostrado molesta tras una devolución de Germán Martitegui.

“Renuncia sorpresiva, de primer nivel, en un programa importante. La moda la quiere, es mujer, canal de aire… hay algo raro, hay celos también además del motivo de la renuncia”, lanzó el periodista en su programa. Según su información, Tobal habría decidido dar un paso al costado tras sentirse afectada por la exigencia del jurado y el desgaste propio del formato.

Sin embargo, mientras las versiones se multiplicaban, Eugenia sorprendió a sus seguidores con una publicación que podría desmentir los rumores. A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen desde el estudio del programa, donde se la ve concentrada en plena preparación de un plato. Con el delantal negro que lleva su nombre bordado en rojo y una espátula en la mano, escribió con humor: “¿Y qué hago con esto?”.

Horas después, subió otra historia mostrando de cerca el resultado de su trabajo: un plato con seis empanadas doradas y perfectamente selladas. Sobre la imagen, en la que se puede leer la placa del programa con su nombre y el texto “Empanadas de cuadril con salsa criolla”, Tobal escribió entusiasmada: “¡Mis 6 empanadas! Con muy buena devolución!!! ¡Muchas gracias!”.

Las fotos parecen ser una respuesta directa a las especulaciones sobre su salida del reality, mostrando que recibió elogios por su desempeño. La actriz, que se ganó rápidamente el cariño del público por su perfil tranquilo y su sentido del humor,evitó hacer declaraciones formales sobre la supuesta renuncia, aunque sus publicaciones dejan entrever que sigue en competencia.

Por ahora, ni la producción de MasterChef Celebrity ni Eugenia Tobal confirmaron o desmintieron oficialmente las versiones. No te pierdas cómo sigue el programa de las noches de El 9 Televida.