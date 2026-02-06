Una argentina hizo historia en Pasapalabra España al ganar la mayor suma de dinero jamás entregada

Rosa Rodríguez, una argentina nacida en Quilmes y radicada en España, ganó el premio mayor de Pasapalabra y se alzó con el mayor premio que alguna vez ha entregado el programa: 2,7 millones de euros.

Pasapalabra, el programa que en la pantalla de El 9 Televida conduce Iván de Pineda hizo historia, pero en su versión española. Es que allá entregó el mayor premio de su historia y la ganadora, además, fue una argentina. Rosa Rodríguez nació en Quilmes pero vive en España y, ahora, es la flamante ganadora de 2,7 millones de euros por haber resuelto correctamente las 25 definiciones del desafío final conocido como El Rosco.

La definición se produjo este jueves y el momento clave llegó cuando, con 24 respuestas correctas y solo tres segundos restantes en el reloj, decidió arriesgarse con la última letra que le faltaba: la M. El conductor local, Roberto Leal, planteó la pregunta: “El apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP”. Rosa, visiblemente nerviosa, respondió “Morrall”, acertando y desatando una ovación en el estudio. Con esa respuesta, el premio quedó definido y el programa concluyó sin posibilidad de réplica.

Tras confirmar su respuesta, Rosa no pudo ocultar su emoción. “Estoy en shock, no sé qué está pasando”, dijo mientras temblaba y sonreía. Cuando el presentador mencionó nuevamente el monto millonario del premio, las lágrimas comenzaron a brotar en vivo. Con 32 años, Rosa cerró uno de los duelos más largos, parejos y tensos de la versión española de Pasapalabra, emitida por Antena 3, tras enfrentarse durante 307 programas consecutivos al madrileño Manu Pascual. Este mano a mano mantuvo en vilo a millones de espectadores durante meses.

Según informó la agencia EFE, el enfrentamiento diario alcanzó un promedio de 1.928.000 espectadores y se convirtió en uno de los principales atractivos del ciclo, que promedia un 20,3 % de cuota de pantalla en la temporada. El Rosco, escenario del desenlace, llegó a picos del 25 % de share, consolidando su popularidad.

Rosa Rodríguez nació el 18 de octubre de 1993 en Quilmes. En 2001, cuando tenía siete años, su familia decidió regresar a España y establecerse en A Coruña, Galicia, la tierra natal de su padre, un gallego que había emigrado a Argentina cuando era niño. Descrita como una persona curiosa y apasionada por el conocimiento, Rosa se animó a participar en el programa impulsada por su madre, con quien solía ver concursos televisivos durante la pandemia. Ingresó a Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024, varios meses después de que su rival Manu se incorporara en mayo.

Su paso por el programa estuvo marcado por la constancia, la preparación y la serenidad, cualidades que fueron determinantes en el momento decisivo. Rosa es profesora universitaria de español como lengua extranjera y cuenta con formación en filología inglesa, lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza. Este perfil académico fue fundamental para enfrentar uno de los formatos más exigentes de la televisión europea, según informó Clarín.

Con esta victoria, Rosa superó el récord anterior que tenía Rafa Castaño, quien había ganado 2.272.000 euros. De esta manera, una argentina se convirtió en protagonista de un hito histórico en Pasapalabra España, al llevarse el mayor pozo entregado en la historia del programa.