Un saludo de cumpleaños, mucha buena onda y toda la ilusión del #AfRam en un video que se filtró del backstage de ‘Amor a Cualquier Precio’

En las últimas semanas, todas las novedades que llegaron desde Turquía relacionadas a suceso televisivo de las noches de Canal 9 Televida, ‘Amor a Cualquier Precio’, no eran las más felices. Rumores de separación y pelea entre Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, los protagonistas de ‘Yalı Çapkını’, quedaron desterrados cuando este jueves el fandom #AfRam publicó un video del detrás de cámaras.

En un ambiente totalmente cordial, relajado y muy amoroso se vio a los actores principales y parte del equipo técnico y de producción sonriendo, bailando y celebrando el cumpleaños de Diren Polatoğulları, Kazim en la serie que hace estallar el rating de en España bajo el nombre de ‘Una Nueva Vida’.

El actor que hace sufrir con su personaje tan machista, violento y ambicioso, Diren festejó su cumpleaños esta semana y su día no pasó desapercibido en el set de filmación de ‘Yalı Çapkını’.

Con una torta de chocolate lo sorprendieron en una escena en la que estaba junto a Afra Saraçoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, Şerif Sezer y Sezin Bozacı, quienes en ‘Golden Boy’ interpretan a Seyran, Ifakat, Hattuç y Esme respectivamente. Por supuesto que no fueron los únicos, Mert Ramazan Demir encabezó el festejo con una bengala y bailando al ritmo de la música que uno de los técnicos traía en un parlante portátil.

Ni bien terminaron de filmar la escena se acercaron los camarógrafos y hasta el resto del casting de actores y el equipo de rodaje de detrás de cámaras para abrazar al homenajeado y desearle un feliz comienzo de año. En las imágenes queda más que claro el ambiente de amor, de alegría y buena onda que reina en el set, y de esta forma todos los rumores que algunos periodistas turcos intentaron instalar sobre “el tenso ambiente que se vivía en el set como consecuencia de la supuesta separación de Afra y Mert”, cayó por su propio peso.

Acá te compartimos el video y las imágenes más destacadas que el fandom subió a las redes.

📌 AfRam, all actors and team celebrated Diren’s birthday on set ❤️❤️😍#AfRam #YalıÇapkını #MertRamazanDemir #AfraSaraçoğlu pic.twitter.com/HTKa5TrBKI

— YALI ÇAPKINI ENG / AFRAM ENG (@yalicapkinieng) February 13, 2025