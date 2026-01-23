Un picante comentario de Wanda Nara sobre los huevos de Maxi López y MasterChef Celebriry al borde del desbarranco

La conductora tomó el desafío del día como excusa y disparó una frase sin vueltas sobre su exmarido que desató risas y sorpresa en todo el estudio. Mirá lo que pasó este jueves en el reality de cocina de El 9 Televida.

Macarena Gonzalez

Los idas y vueltas entre Wanda Nara y Maxi López son uno de los momentos favoritos de quienes miran MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida. Con comentarios y referencias íntimas de todo tipo, forma y color, la cosa va poniéndose cada vez más picante. A tal punto que un comentario de la conductora desató risas y sorpresa en todo el estudio.

Una nueva gala de MasterChef Celebrity, el reality de cocina que se emite por las noches en El 9 Televida, dejó uno de esos momentos que rápidamente se vuelven virales. En esta oportunidad, el desafío puso a prueba la técnica de los participantes con la preparación del Scotch egg, un plato tradicional de Escocia que requiere precisión y prolijidad en cada paso.

La consigna era clara: presentar un huevo para cada integrante del jurado. Sin embargo, Maxi López no logró cumplir con el objetivo y solo llevó un ejemplar, envuelto en carne, lo que despertó de inmediato la atención de los chefs y del resto de los participantes. El error técnico se convirtió en el disparador perfecto para el humor picante de Wanda Nara, que minutos antes había mostrado su destreza pelando un huevo sin romperlo frente al Turco Husaín.

“Soy especialista, hay que lograr la pielcita”, lanzó la conductora con seguridad, mientras López acompañaba la escena con ironía y complicidad. A la hora de la devolución, Damián Betular preguntó sin rodeos por los huevos faltantes, y el exfutbolista reconoció que varios se le habían roto durante la preparación. Germán Martitegui, por su parte, recordó que había dejado tres huevos en condiciones al supervisar el plato: “Perdón, yo lo dejé con dos huevos perfectos y uno medio quemado. Tenía los tres”, explicó el jurado.

El remate llegó con Wanda, quien lanzó una frase filosa que desató carcajadas generalizadas: “Yo también lo dejé con dos huevos perfectos… Los tenía y los perdió en el tiempo.” La risa se apoderó del estudio y hasta Susana Roccasalvo se sumó desde su estación, cerrando una de las escenas más divertidas de la temporada y confirmando que en MasterChef Celebrity el humor también se sirve caliente.

