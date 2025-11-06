Un oscuro secreto asoma en Amor a Cualquier Precio: ¿la relación de Seyran y Ferit podrá soportar un nuevo embate?

La aparición de “La Gran Dama” pone todo de cabeza en la novela turca de las noches de El 9 Televida, Amor a Cualquier Precio. La emocionalidad de Abidin jugará un rol fundamental en los próximo episodios de Yalı Çapkını.

La tercera temporada de Amor a Cualquier Precio, el éxito de las noches de El 9 Televida, está llena de nuevos desafíos para los protagonistas de esta intrincada historia de amor: Seyran Şanlı y Ferit Korhan. A todos los escollos superados ahora aflora uno, que implica una traición de sangre y que en las redes despertó la ira de todo el fandom de Yalı Çapkını.

En el episodio de Amor a Cualquier Precio que se emite este jueves veremos, primero que nada, la inseguridad machirula de Kazim en su máxima expresión. Como Esme y Gülgün compraron un restaurante y él no puede soportar que “su mujer” sea más que él e independiente le hará algo horroroso.

Esme piensa que se equivocó en las cuentas del restaurante. Algunos cálculos estaban mal y no cuadraban cuando Gülgün los revisó. Esto la motivó a revisar las cámaras de seguridad y así es como se dieron cuenta de que el padre de las Şanlı modificó las cifras para disminuir la confianza de Esme en sus propias capacidades.



Sin embargo, la madre de Ferit sospechó que algo iba mal. Su compañera de negocios siempre ha sido muy cuidadosa, aunque Kazim insista en que no tiene estudios suficientes.

Mientras tanto, Abidin sabrá gracias a su madre que Suna y Ferit hipotecaron la mansión en secreto. Que lo excluyeran de una decisión tan importante lo hizo sentir menospreciado por las dos personas más importantes de su vida.

Por esta razón es que explotó apenas vio a su esposa. “¿Quieres seguir actuando como una tonta? Qué conveniente tu actuación. Ferit y tú fueron a firmar la hipoteca de esta casa sin siquiera preguntarme. ¿Qué es lo que te pasa, Suna? ¿Qué es lo que pretendías?”.