Un nuevo reemplazo en MasterChef Celebrity, esta vez un cantante por otro: así fue el debut de Luck Ra

La gala de este domingo de MasterChef Celebrity que se emitió en El 9 Televida tuvo a un nuevo participante entre sus filas: Luck Ra. El cantante cordobés llegó para reemplazar a su novia, La Joaqui, quien se encontraba cumpliendo compromisos de gira al momento de la grabación. Desde el momento de su aparición, el artista mostró su humor contagioso, desatando carcajadas entre el exigente jurado y la conductora, Wanda Nara.

“Como verán, está faltando una compañera. La dan por descartada, pero no, La Joaqui está de gira. Y nos mandó una persona que estoy segura que va a cuidar muy bien su lugar en la competencia. Bienvenido a las cocinas de MasterChef, Luck Ra”, comenzó diciendo la conductora a modo de introducción para que el cantante ingresara usando el delantal con el nombre de su novia, pero que luego sería reemplazado por uno con su nombre.

Ya con el delantal bordado con su nombre y los apuntes que, según confesó, le preparó su “futura esposa”, Luck Ra aseguró que iba a dejarlo todo para no poner en riesgo el lugar de La Joaqui: “Vine en representación suya y tengo que poner el pecho. Vamos a dejar todo en la cancha”. Incluso, en tono cómplice, agregó: “Ella me dijo: ‘No pierdas esto, hijo de mil…’. Así que tengo una sola tarea”.

Cuando llegó el momento de cocinar, Wanda aprovechó el clima relajado para ir más allá y le preguntó si pensaba pedirle casamiento a su pareja: “¿Tenés planeada alguna pedida de…?”. A lo que él, entre risas y nervios, respondió mientras cortaba verduras: “Me vas a hacer cortar un dedo”. Pese a esa respuesta, y a que le recordó que había reinterpretado el clásico tema de Turf “Yo No Me Quiero Casar, Y Ud?”, terminó desistiendo detrás de escena: “La verdad que sí me quiero casar, pero no me lo podés preguntar mientras estoy en la cocina porque te voy a responder cualquier cosa”.

Para su debut, el plato que presentó fue una pata de pollo con puré de zanahoria, batata y boniato con papas fritas. Lo que realmente llamó la atención fue la presentación: el puré formaba una cara, utilizando las papas como ojos y sonrisa, y dos gajos de limón como orejas.

Ante el jurado conformado por Betular, de Santis y Matitegui, explicó la inspiración de su creatividad: “Viniendo para acá me dijeron que ‘un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido’. Se me ocurrió hacer un menú kids pero manteniendo una linda gama de colores y también una mezcla armoniosa de los ingredientes”. Y subrayó su estrategia: “No es solo el producto. Es también cómo lo vendés”. Como un toque final de humor, entregó un papel al jurado que decía “No quiero dormir en el sillón, dejame pasar”, firmado por él.

La estrategia resultó exitosa. Donato de Santis celebró el plato con humor, señalando que tenía “sabor a amore mío, por vos voy a hacer cualquier cosa”. Betular, más técnico, indicó que “faltaron fritura en las papas y salsa al plato”, mientras que Martitegui fue el más tajante: “No me gustaría estar en tu lugar”, soltó. De todas formas, Luck Ra logró subir al balcón en el primer grupo, junto a Miguel Ángel Rodríguez y Evangelina Anderson.

