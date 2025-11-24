¿Un nuevo amor para Afra Saraçoğlu, la actriz protagonista de Amor a Cualquier Precio?

Un follow mutuo en redes, un viaje sorpresa a París y una banda de música en particular hacen sospechar que Afra Saraçoğlu, la actriz protagonista de Amor a Cualquier Precio, tiene nuevo amor.

En octubre cuando Afra Saraçoğlu, la actriz protagonista del suceso turco de las noches de El 9 Televida, Amor a Cualquier Precio, regresaba a Estambul luego de haber participado en la Semana de la Moda en París dio una tajante respuesta frente a la pregunta de la prensa sobre su reconciliación con Mert Ramazan Demir : “Se terminó, ya fue”. Y parece que así sucedió porque ahora hay fuertes rumores de que entró a su vida un colega. Acá te contamos todos los detalles.

El fandom #AfRam que ya venía vapuleado por el escándalo de julio, cuando salieron a la luz imágenes del actor besando a una chica que no era Afra, tomó esta sonrisa de Mert como una buena señal. Las fanáticas interpretaron que la relación en la (supuesta) pareja había mejorado.Cabe destacar que los rumores de ruptura entre los protagonistas de la novela de las noches de El 9 Televida surgieron en febrero cuando se dejaron de seguir en redes sociales. Y todo indica que el quiebre que allí se produjo no tiene solución.

Data que confirmó la misma actriz que hizo de Seyran, cuando en octubre le contestó con un tajante y durísimo: “Se terminó, ya fue”, a la pregunta del periodista sobre la reconciliación con Mert Ramazan Demir.

Y parece que todo acabó porque un nuevo nombré entró en escena:Rahimcan Kapkap. Actor turco nacido el 18 de abril de 1998, conocido por su trabajo en producciones como Veliaht (2025), Kızılcık Şerbeti (2022) y Un hombre abandonado (2025) , esta última producción con el protagónico de Mert Ramazan Demir, el ex más reciente de Afra. ¿Casualidad? ¿Coincidencia?

Afra y Rahimcan comenzaron a seguirse este fin de semana, justo cuando la actriz hizo un impasse en el rodaje de A.B.I, su nuevo proyecto, y se tomó unos días de descanso con su estilista y su mejor amiga en la ciudad luz, la capital de Francia. Punto geográfico en el que Kapkap tiene cientos de fotos, pues todo indica que es muy asiduo a la ciudad.

Otro dato muy llamativo es que la última publicación del actor, nuevo amigo de redes de la actriz que hizo de Seyran Şanlı, tiene la música de Tame Impala, la banda australiana que el fandom sabe, es la última joya que la ex de Ramo descubrió y que no para de escuchar y publicar en sus redes. ¿Otra casualidad más?

El tiempo lo dirá. Mientras, al fandom amante de #SeyFer le sugerimos que no se pierdan Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.