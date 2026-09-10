¿Un milagro o una enfermedad? El extraño paciente que desatará el caos en Bahar

La guardia del hospital vivirá una de sus jornadas más surrealistas en la entrega de este jueves por la noche en El 9 Televida. Un paciente ingresará al centro médico convencido de estar gestando a su propio bebé tras repetidos tests positivos, obligando al equipo médico y a la doctora Rengin a intervenir en un diagnóstico que desafiará la lógica biológica.

La tensión dramática y el desconcierto se apoderarán de la pantalla de El 9 Televida en la emisión de este jueves por la noche. Un caso tan insólito como complejo sacudirá la rutina del equipo médico de Bahar, cuando un hombre llamado Salih ingrese a la guardia afirmando, sin margen de duda, que se encuentra embarazado.

Acompañado por su esposa —quien llegará agotada y desesperada tras semanas de incertidumbre—, el paciente sostendrá que múltiples pruebas de farmacia caseras dieron resultado positivo. “Estoy embarazado. No lo creo… lo estoy”, repetirá una y otra vez ante la mirada atónita de los profesionales.

La intervención de Rengin y el giro surrealista

Ante la firme insistencia de la pareja, el personal del hospital convocará a la doctora Rengin para que evalúe la situación bajo los protocolos correspondientes. Los primeros estudios clínicos revelarán la presencia de una masa abdominal, pero lejos de aceptar la explicación médica, el paciente se anticipará a los gritos asegurando que no se trata de un tumor, sino de su bebé.

Pese a que Rengin intentará explicarle con la mayor delicadeza que un embarazo masculino es biológicamente imposible, la historia dará un vuelco impensado cuando una nueva prueba rápida vuelva a dar un resultado positivo en pleno shock del equipo de salud.

Una victoria efímera y un misterio por resolver

El señor Salih celebrará el resultado como una prueba irrefutable de su teoría, mientras los médicos intentarán descifrar qué patología o anomalía hormonal se esconde detrás de la alteración reactiva de los tests.

El desenlace de este enigmático cuadro clínico y las respuestas de los especialistas se podrán ver en el capítulo de este jueves por la noche en El 9 Televida.