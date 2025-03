Un “Gran Hermano” al borde: Peleas, empujones, gritos y violencia física encendieron las alarmas

Una discusión elevada de tono entre Katia y Luz desencadenó en un fuerte llamado de atención por parte del dueño de casa porque las mujeres quedaron al borde de una confrontación física.

La de este miércoles no fue una gala más en “Gran Hermano”. No sólo por la salida de Furia y la justificación que brindó al respecto, sino, y sobre todo porque en horas de la tarde un suceso entre dos jugadoras del reality de Canal 9 Televida tuvieron una confrontación que casi termina en violencia física. El dueño de casa lanzó una fuerte advertencia al respecto. Y para terminar de coronar el tema, un fuerte entrentamiento entre Lucía y Chiara por un chisme de Sandra, detonó más gritos y peleas en la casa más famosa del país.

Ambos hechos puntuales que involucran a las mujeres sucedieron este miércoles a la tarde en Gran Hermano. La primera escena de tensión desbordada volvió a demostrar que el encierro no sólo desgasta la paciencia, sino que desdibuja los límites, es que Katia La Tana Fenocchio y Luz Tito estuvieron a punto de irse a las manos.

Todo empezó con un acto cotidiano, casi inofensivo: repartir el maquillaje. Pero en la casa más vigilada del país, hasta el gesto más banal puede convertirse en un campo minado. La Tana, de carácter explosivo y verbo afilado, no toleró lo que consideró una falta de respeto de su compañera. Su tono se elevó, su postura corporal se tensó, y las palabras se volvieron filo.

“¿Por qué me tenés que contestar así? No me digas idiota, yo no te estoy faltando el respeto”, le espetó a Luz, mientras se acercaba peligrosamente a su rostro.

La jujeña, de perfil más contenido, intentó aplacar el fuego con gestos calmos y una frase apenas audible: “Bajame la voz”. Pero el clima era irrespirable. La tensión, espesa como el vapor antes de la tormenta, explotó en un segundo definitivo: Luz la empujó del cuello, apenas con una mano, en un gesto tan rápido como revelador. La transmisión, tal vez previendo lo que vendría, se cortó. Pero el micrófono fue más veloz que el corte, y registró la última frase encendida de Katia: “A mí no me empujás, atrevida”.

La escena, aunque breve, fue suficiente para desatar una tormenta tanto dentro como fuera de la casa. Lo peor, es que no fue el único cruce fuerte.

Lucía Patrone le preguntó a Sandra Priore si ella le había dicho a Ulises Apóstolo que la suba a placa y se generó un nuevo conflicto en la casa de Gran Hermano.

La pescadera la hizo fácil y fue a buscar a Chiara Mancuso para pedirle que “no le vaya con ningún tipo de inventos a Luchi”, y lo hizo a los gritos en medio del living. “Sos una mentirosa”, disparó Sandra contra la Cobra.

Chiara sostuvo que Sandra le dijo eso a Ulises delante de todos y contestó con chicanas vinculadas al juego, sugiriendo que la platense necesita de ayuda para sobrevivir en la casa.

“Yo le dije que te veía complicada en placa. Nada más”, le explicó Sandra a Lucía, que terminó recibiendo las críticas de Chiara por haberle ido a contar a la pescadera lo que le dijo.

Chiara y Luchi terminaron discutiendo a los gritos y así se coronó una jornada llena de violencia dentro de la casa más famosa del país.

Para saber si se vienen más sanciones o qué determinaciones tomará al respecto el dueño de casa, no te pierdas la gala de este jueves a la noche, en Canal 9 Televida, al término de "Yali Çapkini".