Un fuego: la reacción de Messi al destape de Anto Roccuzzo en las redes

Con un carrusel de fotos que la muestra en bikini y junto a su esposo Leo Messi, Anto Roccuzzo mostró cómo disfruta de sus días en la pileta y descanso en Argentina.

Un posteo de Antonela Roccuzzo subió la temperatura de este viernes en Argentina. Es que la esposa del D10s de la selección mayor de fútbol compartió un carrusel de imágenes que la muestran en bikini disfrutando del verano argentino junto a su esposo Lionel Messi, quien fue el primero en comentar el posteo con dos emoticones de fuego y un corazón rojo.

Anto subió una serie de fotos en la pileta de su casa y colocó en el espacio para el texto algo tan simple como contundente: un emoji de corazón. La primera postal terminó de enlazar el cariñoso mensaje: un romántico abrazo con Leo, quien inmediatamente se sumó a la caja de respuestas para colocar dos fueguitos y un corazón.

La familia Messi se instaló en el país el pasado 17 de diciembre de 2025 con el objetivo de disfrutar las fiestas y las vacaciones rodeados de sus afectos. “¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”, escribió la Pulga en Año Nuevo para compartir una escena de la celebración en compañía de los tres hijos de la pareja, Thiago (13 años), Mateo (10) y Ciro (7).

Salvo esa interacción y la de Navidad con sus seguidores, Leo y Anto habían apostado por el perfil bajo para disfrutar en la tranquilidad de su casa rosarina los días de vacaciones hasta que este viernes optaron por abrir una vez más la ventana a la intimidad familiar antes de marcharse a Miami.