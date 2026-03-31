Un escándalo que se ve venir en Gran Hermano: Zoe Bogach entra para un “Derecho a Réplica” contra su ex

Como si el ingreso de Tamara Paganini y la eliminación de Franco Poggio no fueran suficientes, este martes 31 de marzo se activará una de las herramientas más temidas de esta edición: el “Derecho a Réplica”.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada no tiene paz en la pantalla de El 9 Televida. Como si el ingreso de Tamara Paganini y la eliminación de Franco Poggio no fueran suficientes, este martes 31 de marzo se activará una de las herramientas más temidas de esta edición: el “Derecho a Réplica”. En esta oportunidad, la protagonista será Zoe Bogach, exparticipante de la edición 2023, quien entrará virtualmente para confrontar a su exnovio, Manuel Ibero.

Esta nueva metodología, impulsada por Santiago del Moro, busca que personas externas al reality puedan responder a los dichos o situaciones que ocurren dentro de la casa. Tras los antecedentes de la expareja de Luana Fernández y el pedido de disculpas de Carmiña Masi, llega el turno de una de las separaciones más conflictivas del último año.

Un reencuentro cargado de tensión

Zoe Bogach y Manuel Ibero terminaron su relación en septiembre de 2025 en pésimos términos. Desde que ingresó al programa, Manuel ha reflotado detalles de su noviazgo con la joven, lo que provocó la furia de Zoe, quien incluso amenazó con imponerle un “bozal legal” a través de una carta documento.

Ahora, la “hermanita” tendrá la posibilidad de decirle cara a cara —y frente a millones de espectadores— qué piensa de su comportamiento dentro del juego. La expectativa es total, ya que este cruce podría cambiar drásticamente la imagen de Manuel ante el público y sus propios compañeros.

¿A qué hora ver el “Derecho a Réplica”?

Debido a la transmisión del partido de la Selección Argentina frente a Zambia por la pantalla de Canal 9 Televida, la gala de Gran Hermano tendrá un horario especial. El esperado cruce entre Zoe y Manuel se podrá ver al término de Bahar, aproximadamente a las 23:45 horas.