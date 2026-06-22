Un día del padre desgarrador en Gran Hermano: el testimonio de Emanuel sobre la violencia y el abandono que marcaron su infancia

En una gala del Día del Padre cargada de angustia, el participante reveló por qué no recibió fotos familiares. El crudo relato sobre su padre diácono, una huida desesperada a los 9 años y la promesa inquebrantable a su propia hija.

La gala del domingo en Gran Hermano: Generación Dorada que se emitió este domingo por El 9 Televida, se perfilaba como una jornada de profunda emoción y reencuentro virtual, en la que los participantes recibieron fotos y mensajes de sus familias para conmemorar el Día del Padre. Sin embargo, la transmisión se detuvo por completo y el clima de fiesta se transformó en un silencio sepulcral cuando llegó el turno de Emanuel Di Gioia. Ante la decisión de su entorno de no enviar ningún material, el jugador rompió el silencio y compartió uno de los testimonios más desgarradores e impactantes de la historia del reality.

El respeto de Santiago del Moro ante una realidad oculta

Antes de habilitar el micrófono del participante, el conductor Santiago del Moro manejó la situación con extrema cautela y sensibilidad, dejando en claro que no existía ninguna obligación de exponer su intimidad. “Todos intentamos ser los mejores padres posibles, pero hay historias que son muy duras y que distan mucho de ese papá ideal. Si no querés decir nada de tu viejo, también es válido”, le ofreció.

Totalmente quebrado en lágrimas, Emanuel decidió abrir su corazón y revelar el calvario que vivió durante su niñez: “De todo lo malo, yo trato de sacar algo bueno, siempre. Mi papá era, es diácono. Para la visión de todo el barrio, él era el ejemplo, pero en la familia no”, comenzó explicando sobre el rol de su progenitor en la Iglesia Católica, desnudando la doble vida del hombre que debía ser su protector.

Una huida sangrienta a los 9 años y el fuego que borró su pasado

El relato de Di Gioia sumergió a la casa en una profunda conmoción por la crudeza de los detalles. El participante rememoró el violento episodio que marcó un quiebre definitivo en su vida cuando apenas era un niño. “Me maltrató mucho de chico, me cagó a palos muchas veces. Un día, a los nueve años, me bajó un diente. Corrí ensangrentado, a patas y en cuero, tres kilómetros hasta la casa de mi abuela”, describió con dolor.

Durante esa desesperada carrera por la supervivencia, Emanuel debió sortear el desinterés de la gente de su barrio y cruzar una peligrosa avenida de cuatro carriles: “Para mí fue un mundo cruzar eso con nueve años, todo ensangrentado. Mi vieja no lo podía creer”.

Además de la violencia física, el jugador relató cómo su padre despojó a toda la familia de sus bienes esenciales y destruyó su identidad. En un arranque de crueldad, el hombre juntó la indumentaria de sus hijos y todos los objetos que guardaban memorias de la infancia para prenderlos fuego. “Nos dejó sin casa, sin comida, sin ropa y sin recuerdos. No tengo una foto de chico, por eso no mandó fotos mi familia”, confesó, argumentando la total ausencia de registros de sus primeros años de vida.

Un mensaje a cámara para romper el círculo de la violencia

El momento de mayor impacto ocurrió cuando Emanuel trazó un paralelismo entre su traumático pasado y su presente como papá, al recordar que su propia hija cumplió la misma edad que él tenía cuando escapó de su hogar. “Mi hija tiene la misma edad, me pongo a pensar en ella”, dijo, antes de verse obligado a pausar por el llanto.

Al recuperar el aliento, el participante miró fijamente a la cámara del estudio y le envió un contundente y ejemplar mensaje a su padre: “Me enseñaste algo. Me enseñaste lo que no tengo que hacer con mi hija. No voy a repetir el ejemplo, yo rompí ahí la barrera. Y por eso le doy todo mi amor a mi hija; le voy a dar todo hasta el fin de mis días. Me enseñaste a no ser como vos”.

Tras el cierre de su fuerte testimonio, y ante el pedido de un conmovido Santiago del Moro, la totalidad de los hermanitos se acercó de inmediato a contener y abrazar a Emanuel en una de las postales más humanas y crudas que ha entregado la televisión actual.

No te pierdas cómo sigue la casa más famosa del país en la gala de eliminación de este lunes por El 9 Televida.