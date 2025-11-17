Un chicaneo “marroquí” encendió un chispazo entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity

Un momento de cruces tensos llenos de humor y complicidad se vivió en la gala de este domingo en MasterChef Celebrity en El 9 Televida.
Las tensiones, chistes y chicaneos entre Maxi López y Wanda Nara son la joya de esta edición de MasterChef Celebrity y lo que pasó en la gala de este domingo que se vivió en El 9 Televida lo comprobó. Las redes se hicieron eco inmediata de lo que se vio al aire del programa de cocina de las noches.
Durante el desafío de este domingo, en el que Damián Betular y Ariel Rodríguez Palacios lideraron a sus equipos, la conductora se acercó al puesto de Maxi para seguir de cerca cómo progresaba su preparación y allí fue que en torno a un cous-cous, una típica comida marroquí, se desató el picante ida y vuelta.
“Muy bien. Tenemos el cous cous armado”, le comentó el exfutbolista. Wanda, fiel a su estilo, retrucó con picardía: “Me encanta que Betular te tenga así cortito y a las chapas”. López no se quedó atrás y disparó: “A vos te gusta, eh, disfrutás”.
La charla siguió con más ironías. Maxi le explicó: “Escuchá. Cous cous marroquí”, a lo que Wanda respondió: “Yo no entiendo nada”. López insistió con humor: “No, no, pará, pará. ¿No hubo un marroquí por ahí?”.
En su entrevista individual, el exfutbolista reforzó la idea:“El marroquí. Ella sabe de qué hablo”.Cabe recordar que este año Wanda había sido vinculada con Achraf Hakimi, futbolista del Paris Saint-Germain y excompañero de Mauro Icardi.
“¿Eh? No vengas a pasar factura que fue todo todo después de vos”, espetó la conductora con firmeza ante las insinuaciones. Maxi siguió con su juego: “Hubo un marroquí en esa película”. Wanda, firme, le respondió: “No tiene nada que ver con vos, dejá de preguntar y averiguar de mi vida privada”, y enseguida gritó: “¡Betular! Tu cocinero se está distrayendo un montón”.
Más tarde, López volvió a la carga en cámara: “Se hace la tonta, pide ayuda a Betular”. El pastelero, divertido, intervino: “No, porque me dijo que era en honor tuyo el plato”.
Maxi cerró con una frase que dejó clara su intención de ganar la pulseada. “Wanda, jaque mate”, dijo entre risas en su entrevista individual.