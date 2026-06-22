Un capítulo imperdible en Bahar: el inesperado acercamiento entre Efsun y Bahar que marca un nuevo rumbo

Este lunes a la noche, la pantalla de El 9 Televida pondrá al aire una de las escenas más maduras y necesarias de la novela turca. Las dos eternas rivales dejarán de lado sus diferencias para protagonizar una charla íntima sobre la maternidad, los desengaños amorosos y el peso de la perfección.

La trama de Bahar, el gran éxito de las noches de El 9 Televida, se prepara para vivir un giro absoluto en las próximas horas. Desde el nacimiento de los mellizos, un quiebre sutil comenzó a gestarse en la relación entre la protagonista y Efsun, la madre de Seren. Los celos, el rencor histórico y la desconfianza darán paso a una tregua inesperada este lunes por la noche, cuando ambas mujeres se sienten a hablar a corazón abierto en una conversación que conmoverá a la audiencia mendocina.

El fin de un mito: “La perfección no existe”

El encuentro comenzará compartiendo un café en un clima de llamativa calma. Allí, Efsun se animará a confesar un sentimiento que guardó durante años: admitirá que siempre vio a Bahar como una “madre perfecta”, una mujer inquebrantable que jamás se alteraba ante las crisis.

Sin embargo, el verla lidiar y discutir con sus propios hijos le permitirá entender que la protagonista también convive con sus propios momentos de debilidad. Ante este sincero planteo, la médica le responderá con una frase contundente que derribará cualquier idealización: “La perfección no existe”, recordándole que incluso las personas que parecen más fuertes tienen absoluto derecho a caer.

Confesiones íntimas y el consejo sobre Evren

A partir de ese instante, la charla ganará en intimidad y profundidad. Ambas dejarán relucir sus costados más humanos al recordar sus relaciones fallidas del pasado, los engaños sufridos y los miedos compartidos, reconociendo lo complejo que resulta para las mujeres encontrar un compañero que las valore como verdaderas iguales.

Antes de retirarse, Efsun lanzará una sugerencia directa con respecto a Evren, el hombre que busca ganarse un lugar definitivo en el corazón de la doctora: “Nunca dejaría escapar a alguien que me diera esa armonía”, le aconsejará de manera sincera a su consuegra.

Bahar quedará atrapada en un mar de dudas

Las palabras de su antigua rival calarán hondo en la mente de Bahar. Tras la partida de Efsun, la protagonista se sumergirá en un profundo mar de pensamientos, debatiéndose entre los fantasmas y recuerdos que aún la ligan a Timur y las certezas que le genera Evren.

La gran incógnita que desvelará a la médica al final del capítulo será descifrar si su actual prometido será capaz de brindarle, de una vez por todas, esa paz, estabilidad y equilibrio que tanto anhela para su nueva vida familiar. Todo esto y mucho más se resolverá en la emisión de este lunes, al término de Noticiero 9 Edición Central.