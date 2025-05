Un audio comprometedor y, ¿una salida impensada en Gran Hermano?

Este jueves se filtró un audio de una de las jugadoras que reingresó en la gala que Canal 9 Televida transmitió el miércoles. ¿Qué pasó?

Especulaciones sobran. La realidad es que este jueves se filtró, por redes sociales, un audio en donde una jugadora que reingresó al programa en la gala que Canal 9 Televida transmitió este miércoles, se refiere a su salida. Hecho que se vio acrecentado por una publicación que Santiago del Moro hizo en sus redes que anticipó que alguien salía de Gran Hermano usando la puerta giratoria.

Chiara Mancuso volvió a entrar al reality de Canal 9 Televida para jugar junto a uno de los participantes actuales del reality. La exjugadora fue elegida por Selva Perez. Sin embargo, apenas un par de horas después se filtró un audio de la exhermanita indiganda con la producción y amenazando con abandonar el programa.

Todo se sucedió durante la madrugada. A esa hora se viralizó en la red el audio de Chiara en el confesionario furiosa con la producción del programa. “Me quiero ir sin perjudicar a Selva, no la enchastren. Yo me voy a la tarde porque me van a cancelar en todos lados y no es la idea. No, es que literalmente o sea, es una tomada de pelo. Todo lo que me hicieron es una tomada de pelo, es una vergüenza”, se escucha en la voz de Chiara.

Y continúa: “Perfecto, gracias, se recontra cagaron en mí. Esto deciden, o sea, esto es un papelón porque que yo ahora tenga que abandonar por ese motivo es un papelón literalmente” . “Me voy a ir mañana pero me dijeron de una forma horrible. Estoy re caliente mal“.

Con esta imagen en pantalla se escuchó la voz de Chiara Mancuso.

Todo se incrementó cuando este jueves a la tarde, del Moro, desde su cuenta de redes en IG publicó una imagen que hacía alusión a una salida del programa por la puerta giratoria.

Si bien no se especificó si se trata de una expulsión o de una salida por decisión propia, los fanáticos del programa empezaron a sospechar que podría tratarse de Chiara Mancuso, ya que los propios participantes confirmaron que estuvo mucho tiempo hablando en el confesionario con el Big.

