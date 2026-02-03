Un ángel de la guarda para Bahar: Evren se la juega y deja mudo a Timur

El carismático cirujano se suma al staff del hospital con una condición innegociable: quiere a Bahar de regreso en la carrera de medicina. No te pierdas el giro que cambia la historia en las noches de El 9 Televida.

La lucha de Bahar por recuperar su vida y su dignidad profesional ha encontrado un aliado inesperado y poderoso. En los capítulos más recientes de la novela que paraliza a Mendoza cada noche por El 9 Televida, la protagonista enfrentaba uno de sus momentos más oscuros tras ser rechazada por el consejo médico debido a su trasplante de hígado. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa de la mano del doctor Evren.

Tras una revisión de rutina donde confirmó el buen estado de salud de su paciente, Evren notó el profundo decaimiento de Bahar. Frustrada por los prejuicios y la presión de su suegra, Nevra, quien constantemente intenta frenarla con frases hirientes como “no nos avergüences”, la protagonista estuvo a punto de rendirse. Pero el cirujano, convertido en un verdadero ángel guardián, no solo la instó a ser fuerte y seguir con su medicación, sino que ejecutó un plan maestro en las sombras.

La bomba estalló cuando Evren se presentó en el hospital donde trabaja el soberbio Timur. Al recibir la oferta formal para unirse al equipo médico, el cirujano aceptó el puesto pero con una condición que dejó a todos en shock: exigió que Bahar tuviera una nueva oportunidad y pueda presentarse a la entrevista para el puesto de residente. Esta movida no solo desafía la autoridad de Timur, sino que le devuelve a la protagonista la esperanza de valerse por sí misma y demostrar su brillantez en el quirófano.

Este nuevo escenario promete desatar una guerra de egos en los pasillos de la clínica, mientras la audiencia de El 9 celebra cada paso hacia la libertad de una mujer que decidió no callarse más.

Y vos no te podés quedar afuera de esta historia de empoderamiento que todas las noches se adueña de la pantalla de tu televisor.