Un amor de música y política confirmado: Katy perry y el ex primer ministro de Canadá confirmaron su relación amorosa

Posteo mediante la cantante estadounidense y el ex primer ministro de Canadá confirmaron su relación amorosa con una publicación en las redes sociales.

Mediante un posteo conjunto en redes sociales Katy Perry y Justin Trudeau, el ex primer ministro de Canadá, oficializaron su romance. La estrella del pop realizó una publicación en su cuenta de Instagram este sábado 6 de diciembre con un carrete de fotos y videos en Japón, donde actualmente la cantante se encuentra en su gira: The Lifetimes Tour.

“Tiempos de Tokio en tour y más”, escribió Katy en su cuenta de Instagram con mucha felicidad en un carrusel de imágenes y video en donde deja ver que está acompañada por Justin Trudeau.

Cabe recordar que en el marco de esta misma gira la artista pasó por Buenos Aires hace algunas semanas, más precisamente en septiembre de este año.

La norteamericana Katy Perry se presentó en el Movistar Arena en el marco de su gira internacional “The Lifetimes Tour”, y su llegada estuvo cargada de emoción, sorpresas y un gesto que quedó grabado en la memoria de sus fanáticos argentinos: un cuadro de Eva Perón como regalo de bienvenida.

La artista tomó el obsequio con una sonrisa brillante, posó gustosamente para las cámaras y agradeció el gesto rodeada de aplausos y vítores. “Gracias madre”, exclamó uno de sus seguidores en medio de la emoción y la algarabía, mientras la cantante realizaba su ronda de saludos.

Y fue en el marco de este mismo concierto que Julián, un fan mendocino, terminó subido al escenario con ella contándole que venció al cáncer. Material que se volvió viral de manera inmediata.