Tsunami en Gran Hermano: conocé las 9 caras nuevas que llegaron al reality de El 9 Televida

Este miércoles por la noche, Santiago del Moro se calzó los lentes oscuros para liderar una emisión de alto impacto que cambió las reglas del juego para siempre. “La casa se resetea”, había anticipado el conductor en los Martín Fierro, y cumplió con creces: el reality duplicó su tamaño al incorporar a 13 nuevos habitantes.

La pantalla de El 9 Televida fue testigo de la gala más vertiginosa, caótica e histórica desde el inicio de Gran Hermano Generación Dorada. Este miércoles por la noche, Santiago del Moro se calzó los lentes oscuros para liderar una emisión de alto impacto que cambió las reglas del juego para siempre. “La casa se resetea”, había anticipado el conductor en los Martín Fierro, y cumplió con creces: el reality duplicó su tamaño al incorporar a 13 nuevos habitantes en una sola velada, combinando el ingreso de 9 caras inéditas, 2 regresos por el voto del público y 2 pases dorados.

A casi tres meses de comenzado el certamen, la convivencia pasó de tener 12 integrantes a un total de 25 participantes que compiten por el premio mayor.

Las 9 caras nuevas que prometen hacer estallar la casa

Las presentaciones de los nuevos jugadores no pasaron desapercibidas y dejaron en claro que entran con los tapones de punta, sin filtros ni inhibiciones:

Charlotte Caniggia: Fiel a su estilo desopilante, la mediática fue la primera en cruzar la puerta. “Yo considero que soy un ángel, un ser de luz iluminado. Pero quizás en las peleas puedo llegar a ser media mala. Voy a ser tranquilita por ahora”, lanzó desafiante.

Matías Hanssen: Emprendedor tucumano, dueño de un diseño de cepillos de dientes, se plantó como un estratega frío. “Soy muy ambicioso y competitivo. No me vas a ganar ni al piedra, papel o tijera. Voy sin ningún tipo de tapujos”.

Nenu López: La bailarina gallega y ex del periodista Martín Salwe llegó para romper estereotipos. “Vengo a demostrar que las rubias no son todas huecas. Si ellos están plantas, yo traigo una tijera a podarlos a todos”.

Sebastián “Esteban” Cola: Protagonista de un casting viral, se autodefinió como una bomba de tiempo. “Yo sé que soy un montón. Tengo una personalidad fuerte y soy el jugador más peligroso que va a entrar en esta edición”.

Tatiana Luna: La actual Miss Uruguay llegó desde Montevideo pisando fuerte. “No me achico ante nadie. Despierto pasiones: algunos me aman, otros me odian. Pero que si me van a amar o me van a odiar, sea con fundamento”.

Juan Carlos “JC” López: Bailarín, stripper y expareja de la actriz Valeria Britos, aportó sensualidad y soltería. “Construí una carrera sacándome la ropa. Me encanta estar soltero, pero estoy abierto a conocer a alguien”.

Steffy Pereira: Influencer brasileña-paraguaya de alto perfil que llegó a dormir en la calle para entrar al casting masivo. “Soy alegre, un poco creída y muy vanidosa. Si me buscan, me van a encontrar”.

Leandro Nigro: Creador de contenido, streamer y fanático enfermo de San Lorenzo. “Arrancé con las redes con el único sueño de entrar acá. Soy competitivo, orgulloso y odio a la gente falsa y las mentiras”.

Mariela Prieto: La esposa del exfutbolista Claudio “Turco” García metió la última sorpresa. “Hace 28 años que estamos juntos. Soy una botinera, amo el fútbol y tengo una personalidad un poco avasallante”.

Para conocer quiénes ingresaron con el repechaje, voto del público y los Golden Tickets, seguí leyendo las notas de elnueve.com y no te pierdas el reality de Mendoza por El 9 Televida.